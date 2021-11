Nou incident a la UAB entre alumnes independentistes i constitucionalistes

Els Mossos carreguen contra els manifestants de la UAB @EP





Al voltant de 100 estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) s'han concentrat aquest dijous al matí al campus de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) per protestar contra l'acte 'En defensa de la llibertat' que ha convocat la plataforma estudiantil S'ha Acabat! a la universitat. Els manifestants han llançat pots de fum contra el cordó policial i els Mossos d'Esquadra han carregat contra ells. Després, l'acte s'ha pogut dur a terme.





Els manifestants han començat la protesta a les 9.30 hores i cap a les 10.00 han començat a llançar pots de fum contra el cordó policial, i després els agents han carregat amb les porres encara que no han dissolt la concentració. Després d'aquests incidents, la situació s'ha estabilitzat i els concentrats s'han mantingut després del cordó policial fent proclames contra S'Ha Acabat!





Inés Arrimadas ha estat una de les persones que s'ha queixat per xarxes socials del que ha passat, afirmant que “ totalitaris separatistes han intentat boicotejar l'acte ”.









Els manifestants han cridat consignes com 'Fora feixistes de la universitat' i 'La UAB serà la tomba del feixisme' davant de l'edifici on se celebra l'acte, protegit per un cordó policial.







Al dispositiu de seguretat hi han participat agents dels Mossos d'Esquadra i personal de la seguretat del campus, als quals els estudiants els han cridat: "Vergonya em donaria ser policia".





Així, l'acte s'ha pogut celebrar i han assistit el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, i el diputat de Cs Nacho Martín Blanco; el president del PP català, Alejandro Fernández, i el regidor del PP Josep Bou; els diputats de Vox Antonio Gallego i Manuel Costa, i el president de SCC, Fernando Sánchez Costa .





A l'acte, al qual han assistit unes 50 persones, el vicepresident de S'ha Acabat!, Jordi Salvadó, ha fet una crida en defensa de la llibertat d'expressió a la universitat i ha urgit que els estudiants contraris a la seva plataforma també els "escoltin" i respectin els seus drets, en les paraules.





En acabar l'acte, els assistents i els membres de S'Ha Acabat! s'han encarat els estudiants concentrats separats pel cordó policial i han cridat proclames com 'Viva España y viva Catalunya' i 'UAB territori nacional'.