Treballadors de sis empreses basques del metall seran finançats amb 1.200.000 euros

Treballadors d'empreses de metall





L'eurodiputada socialista Eider Gardiazabal ha aconseguit el suport del Ple del Parlament Europeu a la seva proposta de finançar amb un total de 1.214.607 euros els treballadors i les treballadores de sis empreses metal·lúrgiques basques a través del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització. La proposta ha rebut 662 vots a favor, 30 en contra i 3 abstencions.





Gardiazabal, portaveu dels Socialistes i Demòcrates a la Comissió de Pressupostos, ha assenyalat que els diners es destinaran " a donar assessorament i suport en la recerca de feina a 491 treballadors acomiadats com a conseqüència de la crisi derivada de la pandèmia". L'eurodiputada ha recordat que “el sector del metall fa anys que pateix”, i que amb el confinament hi va haver empreses que van rebaixar la seva activitat fins a un 50%. “Malgrat els plans de reducció de jornades i altres mesures, n'hi ha hagut algunes que no han pogut resistir. Europa no només és un projecte econòmic i polític, sinó també solidari, d'ajuda als qui més ho necessiten”, ha subratllat.





El Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització es va crear el 2006 per donar suport als treballadors acomiadats com a conseqüència de la liberalització comercial, els conflictes comercials, el canvi en les relacions de la UE o al mercat intern, les crisis econòmiques i financeres, la transició cap a una economia baixa en carboni i la digitalització. La Comissió Europea ha declarat a més que la pandèmia de la Covid-19 ha tingut com a conseqüència una crisi econòmica, i ha subratllat el paper del Fons Europeu d'Adaptació a la Globalització com a ajuda d'emergència.





La notícia es coneix el mateix dia que treballadors i empresaris d?aquest mateix sector han arribat a un acord per acabar amb la vaga del metall a Cadis.