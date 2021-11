​Aigües de Barcelona col·labora amb més de 40 associacions i entitats en el Fòrum de Diàleg 2021

Fotografia final de l'encontre amb associacions i entitats locals

Aigües de Barcelona ha reunit aquest dijous a més de 40 associacions i entitats locals, entre les quals hi havia associacions regionals, culturals i veïnals, així com associacions de defensa dels consumidors i representants del comerç, teixit sanitari i esportiu de l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest Fòrum de Diàleg és una iniciativa amb la qual la companyia reforça els vincles i les aliances amb les entitats del territori, des del seu compromís amb l’escolta activa i la voluntat per integrar les necessitats i expectatives de la societat, en la seva presa de decisions.





A la sessió de treball, s’ha explicitat la ferma voluntat de la companyia per reforçar la proximitat amb l’entorn, la transparència i el retiment de comptes, claus estratègiques per a la sostenibilitat i l’excellència del servei. Mitjançant un tast d’aigua acompanyat d’experts, s’ha establert un diàleg i reflexió sobre la qualitat de l’aigua amb els participants de la sessió; mentre que les necessitats i expectatives dels diferents grups presents han centrat el tercer bloc de la sessió de treball, amb l’objectiu de conèixer de més a prop els interessos i preocupacions d’aquestes entitats.





ELS PARTICIPANTS FAN UNA VALORACIÓ POSITIVA DE L'ENCONTRE





Alba Gómez, gerent de la CONFAVC (Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya) ha valorat molt positivament aquesta jornada: “És molt important que Aigües de Barcelona, empresa subministradora d’un servei bàsic com és l’aigua, faci aquest esforç per apropar-se i escoltar a les associacions i la ciutadania”.









En la seva intervenció, el conseller delegat d’Aigües de Barcelona, Felipe Campos, ha indicat que “només a través de les aliances podem contribuir de forma conjunta, amb corresponsabilitat, a objectius globals i comuns com els establerts a l’Agenda 2030”.







Per a Javier Bonomi, president de Fedelatina, “aquests espais són fonamentals per al diàleg i per buscar solucions positives en l’àmbit de la gestió de l’aigua”.





En paraules de Daniel Salinero, president de la FECAC (Federació d’Entitats Culturals Andaluses), ha destacat la “sensibilitat d’Aigües de Barcelona per explicar de primera mà el seu dia a dia i escoltar i dialogar amb les persones i les entitats”.





Meritxell Farré, directora de Participació de la companyia d'Aigües, va destacar en la seva intervenció “la necessitat de transformar el diàleg continu, ja consolidat des de fa anys a la companyia, en processos de participació i cocreació de reptes comuns i compartits”.







RETROBAMENT PRESENCIAL DEL FÒRUM DE DIÀLEG





Enguany, el Fòrum de Diàleg, el primer en format presencial després de la crisi sanitària derivada de la pandèmia, ha acollit un nombre més ampli d’associacions i grups de relació que en edicions anteriors. Aigües de Barcelona organitza dos cops l’any, des de fa més de 8 anys, sessions de diàleg amb grups de relació específics (proveïdors, associacions de veïns, entitats socials, associacions de consumidors...) amb l’objectiu d’establir vincles propers d’escolta activa i debat sobre els temes que tenen impacte i rellevància per a la companyia amb l'objectiu de cocrear i definir plans d’acció posteriors.





Per a Aigües de Barcelona, les aliances i el diàleg amb les administracions i les entitats i associacions del territori és clau per poder contribuir conjuntament a una recuperació econòmica, sostenible i justa en els municipis on som presents.





A través del desplegament del Pacte Social, Aigües de Barcelona, vol impulsar, mitjançant el diàleg i les aliances, el seu paper d’agent actiu, treballant conjuntament amb les administracions, el tercer sector i altres agents del territori a partir de tres eixos principals, la solidaritat, l’ocupació de qualitat i la reconstrucció verda i justa, per contribuir a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.





Aquesta voluntat per escoltar el territori i per establir aliances amb entitats i administracions també està en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, concretament amb l’objectiu 17.