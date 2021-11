Això és economia circular: La segona vida del 98% dels residus de la xarxa elèctrica

Tipologia de residus elèctrics / @Endesa







Els més de 319.000 quilòmetres de línies elèctriques, 133.900 centres de transformació i 1.275 subestacions gestionats per e-distribució, la filial de distribució elèctrica d'Endesa, tenen milers de tones de metalls reciclables. En concret, l'estoc d'alumini, coure, acer i ferro de la xarxa d'e-distribució arriba a les 908.000 tones, que seran reciclades completament un cop finalitzin el cicle de vida.







En aquest sentit Endesa ha donat una segona vida a prop del 98% dels residus generats a la seva xarxa de distribució durant el 2020. Concretament es van tractar més de 40.000 tones de materials procedents de les contínues tasques de construcció, manteniment i millora de la xarxa elèctrica, que seria com donar gairebé 8 vegades la tornada a la terra.















La millora constant d'una xarxa elèctrica tan extensa genera inevitablement residus, però el concepte de residu desapareix quan es reciclen aquests materials. Avui dia, ja es reutilitzen i aprofiten pràcticament tots els residus valoritzables provinents de la xarxa de distribució d'Endesa d'acord amb els principis de l'economia circular.





Mitjançant gestors de residus autoritzats es posen en marxa els millors tractaments per recuperar i transformar els residus amb l'objectiu de maximitzar-ne la valoració i tornar-los al cicle de producció i consum.









El material elèctric que es pot reciclar/ @Endesa





En particular, es recupera el material metàl·lic dels equips de la xarxa, bateries i acumuladors; es regeneren o es donen nous usos als olis minerals utilitzats en subestacions elèctriques; i es reciclen o recuperen metalls i compostos metàl·lics del cablejat elèctric.





Aplicant els principis de la mineria urbana, Endesa va destinar al reciclatge tones de residus metàl·lics procedents de la xarxa i instal·lacions, un increment anual derivat de l'esforç continu de renovació d'equipament per millorar la qualitat de servei de la xarxa elèctrica.





La mineria urbana, la recuperació de matèries primeres procedents de deixalles elèctriques o electròniques existents a les nostres ciutats, està guanyant pes a nivell mundial gràcies als beneficis econòmics i mediambientals que la converteixen en un paradigma d'economia circular.





Recuperar els materials que ja existeixen a les nostres ciutats i donar-los una nova vida s'emmarca a més a més a l' Objectiu número 12 de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Producció i Consum Responsable que busca, entre altres metes, fomentar l'ús eficient dels recursos i l'energia.













Extreure metalls del mineral en brut és un procés que requereix fer servir molta més energia i implica més emissions contaminants que el reciclatge. Per exemple, en el cas de l'alumini, el reciclatge d'aquest material permet estalviar fins a un 95% d'energia respecte a la producció a partir de mineral brut. Al de l'acer, el reciclatge de ferralla d'acer empra fins a un 75% menys d'energia que no pas processar el mineral de ferro; i al del coure, fins a un 85% menys, segons les dades de l'Oficina Internacional del Reciclatge.







Infografia basada en dades de l'ONU sobre l'estalvi d'energia al reciclatge de metalls





L' estoc d' alumini inclòs als elements que componen la xarxa elèctrica supera les 428.000 tones, una xifra que representa un elevat percentatge de la producció anual d' alumini a Espanya. A més compta amb prop de 81.000 tones de coure i 399.000 tones de ferro, acer i acer inoxidable procedents, principalment, de les torretes elèctriques, els transformadors, els interruptors de gas i els “cents de” milers de quilòmetres de cables desplegats per tota la xarxa que porta l'electricitat a les llars.







A l'hora de seleccionar els residus que es poden valoritzar també es categoritzen en especials o no especials. Es consideren especials l'oli aïllant i les emulsions d'aigua amb oli dels transformadors, per exemple, dels que s'aconsegueix reciclar al voltant del 90%; mentre que es classifiquen com a no especials la ferralla, aïlladors, runes, cablejat elèctric, pals de formigó, paper i plàstics, entre d'altres, que tenen un percentatge de reciclatge que arriba pràcticament al 100%.





Taula de classificació de residus en especials o no especials (comuns)





Aquesta gestió acurada i especialitzada dels residus es fa d'acord amb la Política Ambiental d'Endesa, que destaca per una clara aposta per la sostenibilitat al llarg de tota la cadena de valor. Concretament, l'activitat de distribució d'energia elèctrica es duu a terme sota el paraigua d'un sistema de gestió basat en la normativa ISO 14001, certificat des del 2004, que garanteix l'excel·lència en la gestió ambiental i la millora contínua dels processos. Així, es treballa per disminuir progressivament el consum de recursos i reduir l'impacte sobre el medi ambient on es desenvolupa la seva activitat productiva.





Endesa es va adherir el 2017 al Pacte per una Economia Circular promogut pel Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, amb l'objectiu de substituir una economia lineal basada a extreure, produir, consumir i llençar, per una economia circular en què es redueixin, reutilitzin o reciclin els materials per reincorporar-los al procés productiu, així com reduir o, fins i tot, en tant que sigui possible, eliminar la producció de residus. En definitiva, es tracta de valoritzar els residus i anar un pas més enllà en la gestió.