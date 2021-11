Un medicament amb cànnabis podria allargar la vida dels pacients amb càncer cerebral

Susan Short @braintumorcharity





Un assaig de 'primícia mundial' que avalua un fàrmac a base de cànnabis per tractar una forma agressiva de càncer de cervell ha estat aprovat, va anunciar una organització benèfica. Brain Tumor Charity va aconseguir recaptar, a través d'un crowdfunding, 400.000 lliures (475.000 euros) per finançar l'assaig de tres anys.





L'estudi, dirigit per un expert de la Universitat de Leeds, analitzarà si afegir Sativex , un aerosol oral que conté cannabinoides, a la quimioteràpia podria perllongar la vida de les persones diagnosticades amb un glioblastoma recurrent.





L'assaig començarà a reclutar 230 pacients en 15 hospitals a tot el Regne Unit a principis de l'any que ve . L'afecció és la forma més comuna i agressiva de càncer de cervell, i només a Anglaterra es diagnostiquen al voltant de 2200 persones cada any.





Fins i tot després d'un tractament intensiu, la supervivència mitjana és només de 12 a 18 mesos després del diagnòstic. Si l'assaig té èxit, els investigadors esperen que pugui representar una de les primeres modificacions al tractament del NHS per a pacients amb glioblastoma durant més d'una dècada.





Mesurarà si l'addició de Sativex a la quimioteràpia prolonga la durada general de la vida dels pacients, retarda la progressió de la malaltia o millora la qualitat de vida. La investigadora principal de l'estudi, Susan Short, professora d'oncologia clínica i neurooncologia a la Universitat de Leeds, va dir: “El tractament dels glioblastomes continua sent un desafiament enorme. Fins i tot amb cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia, gairebé tots aquests tumors cerebrals tornen a créixer en un any i, lamentablement, hi ha molt poques opcions per als pacients una vegada això passa”.





“ Els cannabinoides tenen efectes ben descrits al cervell i hi ha hagut molt interès en el seu ús en diferents tipus de càncer durant molt de temps . S'ha demostrat que els tumors cerebrals de glioblastoma tenen receptors de cannabinoides a la seva superfície cel·lular, i els estudis de laboratori en cèl·lules de glioblastoma han demostrat que aquests medicaments poden alentir el creixement tumoral i funcionen particularment bé quan es fan servir amb temozolomida”, afirma.