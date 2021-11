El Congrés aprova els Pressupostos per al 2022 gràcies als pactes "d'última hora"

El president del Govern central, Pedro Sánchez, al Congrés /@EP







El Ple del Congrés ha aprovat aquest dijous el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat del 2022, els segons del Govern de coalició del PSOE i Unides Podem, que passen ara al Senat per completar la seva tramitació després de collir el suport de més de la meitat de la Cambra, una majoria folgada de 188 suports.





I és que per superar les seves votacions decisives dels seus comptes el Govern central ha comptat amb els vots de PSOE (120 vots), Unidas Podemos (34, en espera de substituir l'escó d'Alberto Rodríguez), ERC (13), el PNB (6), EH-Bildu (5), el PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe i el PRC.





En contra han votat el PP (88), Vox (52), Cs (9), Junts (4), la CUP (2), UPN (2), Coalición Canaria i Fòrum Astúries, mentre que el BNG, que va arribar a negociar amb el Govern de l'Estat un acord pressupostari finalment ha optat per l'abstenció.





D'aquesta manera, el Gobierno ha aconseguit consolidar la majoria amb què va aprovar els seus primers Pressupostos i ara espera que una tramitació exprés al Senat permeti tenir els comptes llistes en menys d'un mes i, si hi ha canvis, votar-los al Congrés a finals de desembre perquè l'1 de gener, dins el termini i en la forma escaient, entrin en vigor.





LLEI D'HABITATGE, AUDIOVISUAL I IMV VAN DESBLOQUEJAR ELS COMPTES



I és que el Govern central va tornar a lliurar el projecte fora de termini al Congrés, dues setmanes més tard de la previsió que marca la Constitució (30 de setembre), ja que els comptes no van poder veure la llum fins a aconseguir Unides Podem el compliment d'un dels acords de coalició, el control de preus a la nova Llei d'Habitatge.





Dues qüestions extrapressupostàries més van ser les que van desbloquejar els comptes al Congrés. Així, a última hora, amb l'esmena a la totalitat ja redactada, ERC i el PNB anunciaven un acord amb el PSOE per avalar els comptes en la primera votació: els primers per assegurar una quota a les produccions en llengua cooficial a la nova Llei Audiovisual, i els segons per concretar el traspàs de l'ingrés mínim vital al País Basc.





Tot i això, ERC no ha donat el 'sí' als comptes fins a la seva última setmana de tramitació, abstenint-se fins aleshores. El PNB no ha tingut problema a recolzar-les en totes les seves votacions sense renunciar a continuar negociant per concretar l'arribada de l'AVE a les capitals basques, fins i tot al Senat si fos possible.





EL PNB I BILDU AVALAREN ELS PGE EN COMISSIÓ, A L'ESPERA D'ERC



En fase de ponència, el PNB va aconseguir modificar la Llei de l'Esport per evitar que els clubs hagin de convertir-se en Societat Anònima en assolir categoria professional, i més tard en Comissió 40 esmenes més amb inversions en infraestructures ferroviàries i hidràuliques, entre d'altres, per uns 30 milions. Ja al Ple, els comptes van sumar a proposta seva l'ampliació de la prestació per cura per malaltia greu fins als 23 anys.





Per superar les votacions en Comissió, PSOE i Unides Podem van comptar a més amb Bildu, després del compromís de fer permanent la prohibició de desnonaments sense alternativa i l'ajornament temporal en el pagament de rendes de l'anomenat 'escut social', un fons de 25 milions per a compensar víctimes de l'amiant, l'emissió de la cadena infantil ETB3 a tot Navarra i inversions culturals, com ara la digitalització de continguts en eusquera i la reconversió d'antics espais industrials.





EL 'SÍ' D'ERC ARRIBAR AL PLE, AL COSTAT DEL PDeCAT



El 'sí' d'ERC va arribar després de concretar en el 6% la quota de produccions en llengües oficials a la Llei Audiovisual, 50 milions en inversions territorials, la transferència a Catalunya de 10 milions per compra d'habitatge públic a la Sareb, la compensació de peatges i l'inici del traspàs de Rodalies. També l'equiparació en les condicions de jubilació dels Mossos d'Esquadra amb les de la Policia Nacional i l'Ertzaintza, un acord també traslladat a la Policia Foral Navarra, a iniciativa de Bildu.





Amb el PDeCAT, els acords han suposat diferents inversions territorials i beneficis fiscals a esdeveniments concrets, però principalment un canvi normatiu per obrir els fons europeus a entitats privades sense ànim de lucre que presten serveis sociosanitaris.





L'acord amb Más País-Equo abasta 10 milions per al projecte pilot de reducció de jornada laboral, un pla de salut mental a instituts de 5 milions per a psicòlegs, orientadors i formació del professorat, la creació d'una agència de control dels algorismes i estudis per a una xarxa ferroviària nocturna i un mapa de vies ciclables.





NUEVA CANARIA MOU UNS 100 MILIONS



En el cas de Nueva Canaria, aquesta formació mobilitza uns 100 milions d'euros a la seva comunitat, amb sengles subvencions de 10 milions cadascuna per al transport del plàtan i infraestructures educatives, 6 milions per abaratir als agricultors el cost de la dessalació i 5 milions en programes de lluita contra la pobresa i prestacions bàsiques. Així mateix, s'han recollit exempcions per preservar les Canàries de l'aplicació del mínim del 15% a l' impost sobre societats.





Compromís, per la seva banda, aconsegueix del Gobierno un compromís per ampliar el finançament autonòmic per tal que els nous criteris no suposin una retallada a cap territori; ajudes a la taronja contra la plaga del cotonet per 500.000 euros, 11,5 milions en inversió a Rodalies, inversions culturals, i 13 milions per a la línia ferroviària entre Sagunt i Terol, esmena presentada de forma conjunta amb Teruel Existe.





INVERSIONS CULTURALS A TEROL, INFRAESTRUCTURES A CANTÀBRIA



Aquesta última formació ha mobilitzat 21,5 milions d'euros la inversió a la seva província, impulsant la creació d'una autovia entre Alcanyís i Reus, un nou Memorial per la Pau o Museu de la Guerra Civil, la recuperació del projecte per al Museu Nacional d'Etnografia a Terol i l'ampliació en 200.000 euros dels recursos a la Unitat Paleontològica de Dinosaures a Terol, amb l'objectiu de crear el Centre Nacional de Recerca en Paleontologia de Dinosaures.





Finalment, la major part dels acords aconseguits amb el Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) suposen el compliment dels compromisos adquirits pel PSOE, com la licitació del tram ferroviari Renedo-Guarnizo i la redacció del projecte de carretera Potes-Vega de Liébana. També es dirigiran 1,5 milions per soterrar les vies del tren a Torrelavega.