Renfe implementarà el teletreball des del desembre, amb què estalviarà fins a 7,5 milions en tres anys

Renfe @ep





Renfe implementarà a partir del proper 1 de desembre el teletreball, convertint-se en una de les primeres grans empreses d'Espanya a regular la feina a distància, una fórmula que li permetrà estalviar fins a 7,5 milions d'euros els propers tres anys.





L'empresa pública ja està treballant en una nova configuració dels espais i de les formes de treball, un sistema que creu que anirà evolucionant a mesura que es vagin obtenint resultats i l'equip de Tecnologia de la companyia segueixi desenvolupant llocs digitals.





Aquesta decisió és fruit dels acords que ha aconseguit la direcció de Renfe amb els representants dels treballadors, cosa que ha permès aprovar un 'Procediment Específic del Teletreball', per complir amb el marc regulador.





El text especifica que la modalitat del treball a distància serà amb caràcter voluntari i reversible, i que haurà de ser expressament autoritzada i compatible amb el treball presencial , sempre que les característiques del lloc i les funcions de cada treballador ho permetin.





Renfe incideix que aquest pla no s'emmarca en la crisi sanitària, sinó que ha estat creat com a marc general d'actuació en un context de normalitat. Tot i això, sí que podrà ser adaptat en funció de l'evolució de la crisi sanitària.





"La implantació del teletreball a Renfe forma part del Pla Estratègic de l'empresa i permetrà avançar en la transformació digital i cultural de Grupo Renfe, ja que suposa un important avenç en la forma de treballar a la companyia, una oportunitat per millorar la conciliació amb la vida personal i laboral, a més d'una mostra del compromís de Renfe amb els seus empleats", defensa l'operador.





La companyia considera que això la farà més atractiva per als seus empleats i per a les noves incorporacions que es produeixin , ja que es tracta d'un model híbrid amb què preveu obtenir una eficiència més gran i, alhora, millorar l'experiència del treballador. "El teletreball sempre és beneficiós per a les dues parts: empresa i treballador", sentencia.