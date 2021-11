CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Plaça de Catalunya /@Catalunyapress





Bona tarda, estimades lectores i lectors!





Avui volem ensenyar-vos com brilla la ciutat de Barcelona després que aquest dimecres la capital catalana encengués els llums de Nadal amb un gran espectacle a la plaça de Catalunya.





Aquesta plaça, a més de la Gran Via i el carrer Aragó, estrena un nou model d'il·luminació que "reivindica Barcelona com a ciutat de referència del disseny i la innovació" i que ha anat a càrrec de l'estudi barceloní de disseny industrial d'Antoni Arola, que va ser el Premi Nacional de Disseny el 2003. La nova proposta vol remarcar el valor d'aquestes vies com el cor Barcelona.







