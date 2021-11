La jutgessa rebutja tres noves imputacions per l'assassinat d'Helena Jubany el 2001

Jutjats de Sabadell @ep





La jutgessa que investiga l'assassinat d' Helena Jubany el 2011 ha rebutjat imputar tres persones noves en el cas, com van demanar els familiars dilluns.





En una interlocutòria, la magistrada d'Instrucció 2 de Sabadell (Barcelona) rebutja aquestes tres imputacions: dues perquè considera que no hi ha "cap element que els vinculi" amb els motius que van portar a reobrir la investigació ni indicis que els relacionin directament amb el crim , i la tercera perquè tampoc veu indicis suficients.





En la mateixa interlocutòria, la jutgessa rebutja encarregar a la policia un atestat revisant la investigació, però sí que accepta demanar-los un informe sobre l'estat de diversos tràmits de la causa , i també rebutja la petició de la família de Jubany per traspassar la investigació als Mossos d'Esquadra.





Dilluns, els familiars de Jubany, que exerceixen l'acusació particular a la causa, van reclamar "que hi hagi una investigació policial profunda i que s'arribi a judici" per aquest crim que podria prescriure l'any que ve.





També van explicar que havien recorregut davant el Tribunal Constitucional (TC) la interlocutòria en què l'Audiència de Barcelona va estimar el recurs del llavors principal investigat, Santi L.





Al maig, el Jutjat de Primera Instància 2 de Sabadell (Barcelona) va reobrir per segona vegada la investigació per la mort de Jubany i va ordenar a la Policia Nacional analitzar l'ordinador de la víctima, on segons la família hi ha un xat on ella va explicar el primer dels missatges anònims que va rebre abans de ser assassinada.





La causa s'havia arxivat primer el 2005 i aquest jutjat de Sabadell la va reobrir l'estiu del 2020 a petició de la família, però després l'Audiència de Barcelona va ordenar arxivar-la una altra vegada perquè considera que les noves proves que es proposaven eren "inútils" per avançar a la investigació.