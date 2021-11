S'amplia l'ús del passaport Covid a l'hostaleria, centres esportius i residències a partir d'aquest divendres

Arxiu /@EP





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat ampliar l'ús del passaport Covid a l'hostaleria, centres esportius i residències de gent gran davant l'augment de casos, de manera que la nova mesura s'aplicarà la matinada d'aquest dijous a divendres.







En una interlocutòria consultada per Europa Press, els magistrats han acceptat la petició del Govern, que necessitava l'aval judicial per aplicar aquesta mesura en afectar drets fonamentals, a la qual cosa la Fiscalia s'ha mostrat en contra. Dimarts, el Govern va anunciar que demanaria al tribunal l'autorització per estendre l'ús d'aquest certificat davant d'un augment "preocupant" dels contagis.





El TSJC constata, com en altres actuacions amb què ha autoritzat restriccions sanitàries, la "rellevància" de la pandèmia de coronavirus, i com les altres vegades considera que les mesures que proposa la Generalitat són necessàries, proporcionals i idònies per evitar contagis.





Tot i això, avisa que, si el Govern vol afegir cada vegada més sectors i activitats a l'obligació de presentar el passaport Covid, "requerirà com a mínim una major motivació i justificació" de les limitacions de drets fonamentals que suposa.





L'acte inclou un retret al Govern per enviar aquest tipus de peticions de manera "pastosa, en excés reiteratiu, fins a penetrar en un camí que pot dificultar en grau extrem la seva atendible comprensió". Per això, demana distingir les mesures que afecten els drets fonamentals i les que no, amb un informe amb dades epidemiològiques i d'estat del sistema sanitari.