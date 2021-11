El pla de l'Estat per digitalitzar les pimes pensa gran per ajudar-les

Taula rodona a Barcelona/@Catalunyapress







La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño , ha presentat aquest dijous en un acte realitzat en format mixt (presencial-digital) i simultani entre Ifema Madrid i la Fira de Barcelona el programa Kit Digital , la primera convocatòria del qual comptarà amb 500 milions d?euros per digitalitzar pimes entre 10 i 49 treballadors.





El programa, part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que compta amb més de 3.000 milions d'euros a desemborsar entre el 2021 i el 2023 i Calviño assegura que la primera convocatòria estarà a punt "com més aviat millor".





L'equip de la Vicepresidenta a IFEMA/ @Ministeri Economia





Per a la vicepresidenta, es tracta d'un pla "sense precedents", ja que Espanya no ha afrontat mai una inversió d'aquesta "envergadura".





Calviño ha assegurat que el Govern ha tingut en compte les opinions dels participants a la consulta, entre els quals figuren les empreses de telecomunicacions, digitalitzadors i les pimes.









El programa atorga un bo a les empreses amb baix nivell de digitalització perquè inverteixin en solucions existents al mercat en camps com la gestió de comerç electrònic o proveïdors.







Així mateix, la vicepresidenta ha defensat que Espanya se situa al capdavant d'Europa en l'execució dels fons europeus.





També ha avançat que espera que la Llei de "Start ups" arribi al Consell de Ministres la setmana que ve.





Taula rodona/ @Catalunyapress







Martínez Lacambra: " Aquest fons és un primer pas perquè els fons europeus arribin a les pimes"





Després de la intervenció de Calviño, Red.es, l'organitzadora de l'esdeveniment, ha realitzat un debat on han intervingut el director general d'Ifema, Eduardo López-Puertas , el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga , el Director de Tecnologia i innovació de la Patronal PIMEC, Andreu Bru , la directora general de la Cambra d'Espanya, Inmaculada Riera , l'especialista en autònoms de PIMEC, Elisabet Bach , i la vicepresidenta de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms ATA, Celia Ferrero moderat per Albert Martínez Lacambra , Director General de Red.és.





En declaracions exclusives a CatalunyaPress, Martínez Lacambra ha valorat "molt positivament" la creació d'aquest primer fons. "És un pas importantíssim i un primer pas perquè els fons europeus arribin a les pimes", ha afirmat, incidint que aquest projecte " transformarà la nostra economia i establirà les bases perquè les nostres pimes siguin més competitives, més robustes i tinguin un millor futur ”.





Martínez Lacambra ha defensat la intenció de l'Estat d'ajudar les pimes/@Catalunyapress





LA PANDÈMIA HA ACCELERAT LA NECESSITAT DE DIGITALITZACIÓ A LES EMPRESES





Al debat tots els assistents han coincidit que "la pandèmia ha accelerat la necessitat de digitalització a les empreses", tal com ha afirmat Celia Ferrero .





A més Andreu Bru ha afegit durant el mateix: " La digitalització ha estat un salvavides a moltes empreses en temps de Covid-19".





Respecte als fons europeus, el Director de Tecnologia de PIMEC ha volgut llançar un missatge clar: les ajudes procedents de Brussel·les no només seran per a les grans indústries, “ hi ha 3.067 milions es distribuiran entre autònoms, micros i petites empreses ” , ha sentenciat.





Tot i això, els ponents han demanat a l'Administració pública que deixi de posar traves als treballadors per compte propi: "Ser autònom és un esport de risc" , ha recordat Isabel Bach.





"Des de l'àmbit públic cal deixar de posar traves, fer-ho fàcil, i que s'aportin garanties", ha afegit Celia Ferrero.





Qui millor ha definit el sentit d'aquests fons ha estat Andreu Bru: “ Pensar d'allò més bé per als petits” , ha sentenciat. "Recorda que és el teu moment, així que no t'ho pensis i uneix-te al canvi digital", ha dit una de les presentadores.