La "normalitat" després de la pandèmia no arribarà fins al 2023, segons la FEFIC

El 2021 ha estat un any estrany després de l' "annus horribilis" que va suposar el 2020 per al sector de les fires i els esdeveniments. Enguany s'ha vist com grans actes es posposaven pel 2022 - és el cas d'Alimentaria-, mentre que el Saló Nàutic o el mateix Mobile World Congress tornaven a una presencialitat "peculiar" condicionada per les distàncies i les mascaretes.





En aquest sentit s'ha pronunciat la presidenta de la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC), Coralí Cunyat, que ha remarcat que, encara que ens trobem a les portes d'un nou any, no serà fins al 2023 quan hi haurà una "normalització". Així, Cunyat ha afirmat que pels certàmens "el 2022 serà any de recuperació i el 2023, l'any de la normalització".





Durant la inauguració del 28è congrés de Fires de Catalunya, que se celebra fins a aquest divendres, la presidenta de la FEFIC també ha explicat que s'està treballant activament per tal de crear un observatori amb l'objectiu de conèixer l'estat actual del sector i les xifres que mou.





Pel que fa als números, la Federació ha informat que de cara a l'any vinent estan previstes 411 fires, la majoria de les quals d'àmbit local i comarcal i 58 d'internacionals i estatals. Aquestes dades indiquen una recuperació respecte al 2020, quan la crisi de la covid-19 va provocar-ne una davallada important. Tot i això, no s'arriba als nivells del 2019, quan es van organitzar 480 fires.





El director general de Comerç, Jordi Torrades, la presidenta de la FEFIC, Coralí Cunyat, i l'alcalde de la Seu, Francesc Viaplana. /@ACN







"UN TEMPS DUR"





En referència a l'època de pandèmia més estricta, Cunyat ha manifestat que ha estat "molt dur", ja que l'activitat firal s'ha vist "aturada" i, fins i tot, "prohibida". Així, ha al·legat que en aquest període s'han estat preparant "per innovar i aportar creativitat" a més de dur a terme el procés de transformació digital i introduir elements com ara la sostenibilitat.





Igualment, la responsable de la FEFIC ha apuntat que el repte de futur és veure com es recuperen les xifres d'empreses i visitants als esdeveniments i ha detallat que alguns organitzadors ja estan assolint la plena ocupació i importants volums de negoci. "Estem segurs que les fires continuaran sent un motor econòmic imprescindible pel país", ha conclòs.





Per la seva banda, el director general de Comerç, Jordi Torrades, ha afirmat que del total de fires inscrites pel 2022, les de caire multisectorial són les més nombroses, encara que "la represa és a tots els sectors". De fet, ha comentat que l'any que ve tornaran certàmens molt rellevants a Barcelona com ara Alimentaria, Hispack, Graphispack o la Barcelona Bridal Week Fashion.