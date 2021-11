Alerta de l'Oficina Antifrau sobre la recepció de fons europeus: "on hi ha recursos hi ha risc de corrupció"

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comissió Europea, amb Pedro Sánchez, president del Govern, presentant els fons Next Generation /@Moncloa





El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, alerta que els fons Next Generation de la Unió Europea (UE) són "especialment vulnerables" davant de possibles pràctiques il·lícites per la gran quantitat d'inversió que suposen. De fet, fins al 2023, Catalunya té previst rebre 1.023 milions d'euros d'aquest fons de recuperació europeu. "Quan hi ha molts diners" això fa que "s'incrementin els riscos", ha advertit Gimeno en roda de premsa.





Davant d'això i d'uns estàndards de prevenció alts a nivell comunitari, l'oficina ha presentat una guia amb vuit fites clau per elaborar els 'Plans de mesures antifrau' (PMA) obligatoris per a totes les institucions interessades en els Next Generation. La presentació d'aquest document dona resposta a la petició de la UE que es va acabar reflectint en una ordre del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública el passat 29 de setembre.





El text fixa uns requeriments mínims per als PMA i els demana tenir la previsió enllestida en un màxim de 90 dies des que tenen coneixement de la seva participació en un Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que els permet accedir als fons europeus. La intenció de l'Oficina Antifrau és que aquesta "pressa", ha valorat Gimeno, es pugui abordar amb més eficàcia amb la guia presentada aquest dijous.





La prioritat és aprofitar que "les exigències europees seran realment fortes" per enfortir els plans de prevenció que es fan actualment en institucions que reben diners públics, ha apuntat el director de l'organisme contra els il·lícits financers.





SI HI HA SOSPITES DE CORRUPCIÓ, ES PARA L'AJUDA





Davant d'aquest desplegament d'inversió europea, s'ha advertit que els fons tenen una necessitat de compliment de requisits contra el frau que si no es compleixen, l'ajuda no arriba. "En el moment que hi ha una sospita fonamentada que hi ha una irregularitat o indicis de frau o corrupció, es paralitza. Per tant, la sanció és immediata", manté Gimeno.





En aquest sentit, ha afegit que una de les intencions de l'oficina és col·laborar per allunyar aquests perills i aconseguir que "la major part dels fons es puguin aprofitar".





QUINS SÓN ELS PUNTS DELS 'PLANS DE MESURES ANTIFRAU'?





Segons ha explicat el director de Prevenció de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Òscar Roca, la proposta es divideix en "vuit passes" amb les quals "es pot aconseguir una raonable seguretat" pel que fa a l'autoavaluació i l'anticipació als riscos.





Aquestes fites inclouen la comunicació interna a la institució que s'està elaborant el PMA, la configuració d'un equip específic i transversal que s'ocupi del pla, la identificació de les àrees de risc, la posterior anàlisi d'aquests riscos trobats, el plantejament de mesures per tractar-los i el debat sobre si són tolerables, la preparació d'un tractament de riscos, l'aprovació del pla i, finalment, l'avaluació del compliment i impacte del PMA.





"ON HI HA RECURSOS HI HA CORRUPCIÓ"





Si bé Roca ha subratllat que les entitats interessades en els fons han de partir de la base que "no existeix els risc zero", s'ha d'intentar abandonar la cultura de la reacció improvisada davant de casos de corrupció a la gestió "proactiva" i "sistemàtica".





De manera similar, el director de l'oficina ha indicat que "els riscos no són imaginaris" i que "l'experiència ens ha demostrat que allà on hi ha recursos i capacitat de decidir, hi ha risc de corrupció, o que s'acabi amb alguna irregularitat o que estigui en perjudici l'interès general".





Per últim, Gimeno ha apuntat que la seva intenció amb aquest pla és preventiva, però que es mantindran atents pel que fa a la investigació de possibles anomalies. Així, ha recordat que el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, un òrgan estatal, "no admet denúncies anònimes". En canvi, el director de l'oficina catalana ha explicat que ells sí que hi estan oberts, que s'encarregaran d'estudiar-les i que establiran "les bases objectives per determinar si hi ha versemblança d'algun frau o irregularitat" que hagi de ser perseguit.