Forcadell: "No volen defensar el castellà, volen eliminar el català"

L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell /@EP







L'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assegurat aquest dijous que amb la decisió del Tribunal Suprem que un 25% de les classes a Catalunya siguin en castellà "no volen defensar el castellà, volen eliminar el català".





"Espero que el Govern reflexioni, ja que en lloc de viure amb la riquesa que hi hagi quatre llengües, ho estan veient com un problema", ha explicat en declaracions als mitjans abans de participar a Barcelona a la manifestació pel Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones.





Forcadell ha volgut recordar totes les dones assassinades per homes "per l'únic fet de ser dones", i ha destacat el desig d'acabar amb aquesta xacra social, en les seves paraules.