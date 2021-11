Élite Taxi Barcelona no descarta desconvocar la manifestació del 2 de desembre

Taxi a Barcelona /@EP





L'associació de taxistes Élite Taxi Barcelona valora desconvocar la mobilització prevista per al 2 de desembre per demanar que per "on passa el bus, passi el taxi" després de reunir-se amb representants de l'àrea de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona aquest dijous.







Així ho ha assenyalat el seu portaveu, Alberto Álvarez, a través d'un comunicat en què ha explicat que es convocarà una assemblea dilluns que ve a la tarda per prendre una decisió sobre això.

Segons el portaveu, la regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona ha ofert al sector un carril bus-taxi als quatre carrers del voltant de la plaça de les Glòries, així com diverses parades per compensar la manca de circulació pel mig de la plaça un cop acabades les obres, ja que només hi haurà un intercanviador per a autobusos.





D'altra banda, mentre durin les obres, l'Ajuntament ha informat que habilitarà abans de diumenge que ve el carril bus-taxi situat a la part superior de la plaça perquè puguin passar els taxis. També hauria ofert, en paraules d'Álvarez, reunions mensuals per valorar la situació i "no fer cap canvi més que afecti el taxi sense informar ni debatre amb el sector".





El portaveu ha considerat "insuficients" les aportacions per part de l'Ajuntament i ha dit que se l'ha informat que, al conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona, hi ha 219,5 quilòmetres de carrils conjunts de taxi i bus i 269 metres de carril exclusiu de bus dividit en cinc trams.





2 DE DESEMBRE



La mobilització prevista per al desembre també estaria dirigida a reclamar el cessament del gerent de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valdés, perquè "es discrimina les persones que necessiten el servei a molts trams" i perquè s'està perjudicant l'eficiència del servei.





El recorregut s'iniciarà previsiblement a la plaça Espanya de Barcelona, es dirigirà per la Gran Via, el carrer Balmes i el carrer Pelai fins a la Via Laietana "fent un acte a l'emblemàtica parada de la plaça Antoni Maura per defensar la seva no desaparició", per acabar a la plaça Sant Jaume.