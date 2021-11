Afectacions al transport públic per la manifestació del 25N al centre de Barcelona

Manifestació 25N /@ef





Centenars de persones es manifesten aquest dijous al vespre contra les violències masclistes amb motiu del 25-N. La mobilització, que recorre el passeig de Gràcia, ha estat convocada pel moviment Novembre Feminista, col•lectiu de Ca la Dona, i s'hi han sumat altres entitats i partits. Les manifestants han fet crides contra la "justícia patriarcal", que "revictimitza" les dones

agredides, i han entonat missatges de sororitat: "Si ens toquen a una, ens toquen a totes".





És per aquest motiu, que hi ha línies de bus i parades que estan anul·lades fins a les 22.oo hores, aproximadament, tal com ha informat TMB. Els autobusos afectats són els que circulen per Passeig de Fabra i Puig amb el carrer de Pardo i Passeig de Gràcia, entre el carrer d’Aragó i la plaça de Catalunya.