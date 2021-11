La vacuna contra la covid-19 ha evitat gairebé mig milió de morts en majors de 60 anys a Europa

Vacuna /@EP





La vacunació contra la covid-19 ha evitat 469.186 morts entre persones majors de 60 anys, segons apunta un estudi publicat aquest dijous elaborat pel departament de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a Europa i el Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès).





L'estimació, expliquen l'ECDC i l'OMS, no inclou les vides salvades amb la vacunació de menors de 60 anys ni per la reducció de la transmissió del virus. L'estudi assenyala que des del desembre del 2019 s'han registrat 1,5 milions de morts a Europa i que el 90,2% de les defuncions han estat de persones majors de 60 anys. També remarca que on més morts s'han evitat és on hi ha més població amb la pauta completa.





"El ràpid desenvolupament i administració de vacunes contra la covid-19 ha donat molta protecció a milions de persones vulnerables a patir una malaltia greu o a morir", indiquen l'OMS i l'ECDC, que avisen que la vacunació està sent "desigual" al continent.