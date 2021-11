Una infermera a cada escola de Catalunya: la proposta de la 'Plataforma per l'Infermera Escolar'

Escola /@EP





Un grup de famílies catalanes, reunides a la Plataforma per l'Infermera Escolar, ha demanat que hi hagi una infermera a cada centre educatiu de la comunitat. En un comunicat aquest dijous, han explicat que dimecres es van reunir amb la Conselleria de Salut de la Generalitat per plantejar aquesta proposta, però van concloure després de la trobada que "una vegada més no s'havia sentit la demanda".





Han lamentat "la manca de comprensió envers famílies, alumnat, personal de suport educatiu i docents que dia a dia han de fer front a la complexitat que suposa garantir el dret a l'educació dels nens amb situacions sanitàries complexes".





Les famílies han assegurat que les vetlladores sanitàries són "professionals sense la formació necessària i que no poden assumir responsabilitats de tipus sanitari greu". El col·lectiu compta amb el suport dels sindicats UGT, Ustec·Stes, CCOO i Intersindical·Csc, i de l'Associació Catalana d'Infermeria i Salut Escolar (Acise) i l'Associació Científica Espanyola d'Infermeria i Salut Escolar (Aceese).