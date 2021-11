Aquesta és la llista completa d'on es demanarà passaport Covid a partir d'aquest divendres

Port Aventura /@EP





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha autoritzat aquest dijous l'ús del passaport covid per accedir a l'interior de bars i restaurants, instal·lacions on els usuaris practiquin esport i residències de gent gran, així com altres locals on es pugui menjar.





L'ampliació de l'ús del certificat entra en vigor aquesta mitjanit i té una durada inicial de 14 dies, fins el 9 de desembre. Tots aquests establiments se sumen a l'oci nocturn i als banquets amb ball, on ja era obligatori ensenyar el passi covid. Caldrà veure si aquesta mesura s'amplia a més establiments en els propers dies després que el comitè assessor del Departament de Salut el recomanés per a cinemes i teatres.





ON ES DEMANARÀ PASSAPORT COVID?





La secció tercera de la sala contenciosa-administrativa concreta que el passaport covid s'haurà de demanar també als locals de restauració integrats en centres o galeries comercials, parcs i fires d'atraccions, ludoteques, salons de joc i gimnasos; als locals culturals on es venguin begudes o menjar, com sales de concerts, cinemes i circs; als concerts i actes culturals a peu dret en llocs tancats i a les competicions esportives on es vengui menjar o beguda com al Centre d'Alt Rendiment esportiu de Sant Cugat del Vallès. També es demanarà quan es facin activitats musicals en congressos, fires comercials i festes majors.





ON NO ES DEMANARÀ PASSAPORT COVID?





En canvi, no es demanarà el passaport covid als serveis de restauració dels centres de treball destinats als empleats, als ubicats en centres sanitaris destinats als empleats i als pacients, als menjadors escolars i universitaris i als menjadors socials per a persones vulnerables.





EL CONTROL





El decret de la Generalitat obliga els establiments a penjar cartells a l'entrada on recordin l'obligatorietat del passaport i a destinar personal per fer aquest control. Les dades dels clients no s'han de guardar.





En la seva interlocutòria de 19 pàgines, la sala contenciosa-administrativa del TSJC adverteix la Generalitat que els propers decrets han d'estar redactats de forma més clara i comprensible. De fet, diu que "la tècnica utilitzada ja és criticable" i la redacció és "pastosa i reiterativa". A més, assegura que "l'addició accentuada i sense fre de més i més activitats està aconseguint una alçada que requerirà almenys una major motivació i justificació reforçada".