Entra en vigor l'extensió del passaport Covid a bars, gimnasos i residències

Restaurant @ep





L'extensió del passaport Covid a la restauració, els gimnasos i les residències a Catalunya ha entrat en vigor aquest divendres, després de rebre l'aval judicial davant l'augment de contagis i publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).





A bars i restaurants només s'exigirà per accedir a espais interiors, i tant en aquest sector com en els altres els menors de 12 anys estaran exempts de presentar-lo, recull la resolució.





El passaport Covid acredita que la persona s'ha vacunat de Covid-19, que s'ha recuperat de la malaltia els últims sis mesos o que s'ha fet un test que ha donat negatiu les últimes hores.





La resolució justifica la necessitat d'estendre aquesta mesura a noves activitats --ja s'aplicava a l'oci nocturn, i festivals i banquets amb ball-- per l'acumulació d'aerosols als recintes on es desenvolupen i l'especial vulnerabilitat d'espais com les residències de ancians o persones amb discapacitat.





A les residències, es permetrà l'entrada a les persones que no tinguin el passaport Covid sempre que es facin un test d'antígens ràpid que doni negatiu al centre; es podran fer excepcions, en casos d'urgència o per acompanyar persones a punt de morir.





A més, es manté l'obligació de portar mascareta a interiors, l'aforament màxim del 80% als locals d'oci nocturn i les mesures preventives especials en recintes esportius que puguin acollir més de 10.000 persones.





RISC ALT





Les noves mesures --amb una vigència de dues setmanes-- recolzen en un informe de l'Agència de Salut Pública que constata que la incidència del coronavirus "augmenta notablement" a Catalunya, amb una taxa setmanal de casos diagnosticats de 102,9 contagis per 100.000 habitants, un 38,8% més que la setmana passada.





Els casos simptomàtics han crescut "ràpidament" a totes les regions sanitàries: Alt Pirineu i Aran (Lleida, Girona) és la regió amb més incidència acumulada, seguida de Girona, Catalunya Central (Barcelona) i Terres de l'Ebre (Tarragona).





El grup d'edat dels 5 als 14 anys és el que registra una incidència setmanal més gran de casos diagnosticats, i els percentatges d'ingrés en les persones de 60 a 79 anys "preocupen per la seva potencial gravetat", malgrat els alts nivells de vacunació.





Catalunya es torna a situar en fase d'alerta 3 sobre 4 (risc alt), i als hospitals l'ocupació per Covid-19 creix tant en llits convencionals com en els de crítics: "L'afectació sobre el sistema sanitari creix de forma global a tots els nivells".