Portugal tornarà a confinar-se després de Nadal

Antonio Costa, el primer ministre de Portugal @ep





El primer ministre de Portugal , António Costa , ha anunciat aquest dijous que el país tornarà a l'estat d'emergència sanitària a partir del primer de desembre, com a conseqüència de l'augment significatiu de nous contagis i amb una incidència que ja se situa en els 251 casos per cada 100.000 habitants en els darrers 14 dies.





L'anunci de Costa comporta novament l'obligatorietat d'usar mascaretes en espais tancats, presentar certificats de vacunació o proves negatives de coronavirus per poder accedir a bars, restaurants, espais d'oci i esdeveniments esportius, a més del control de les fronteres aèries on caldrà presentar el passi sanitari.





"Estem millor que la majoria dels països europeus, però no estem tan bé com volem estar per això aquest és el moment adequat per començar a adoptar noves mesures, entre les quals també estan optar pel teletreball sempre que es pugui i realitzar auto proves de coronavirus.





Aquestes noves mesures estan previstes que es mantinguin en vigor fins al febrer del proper any, amb una setmana de contenció i confinament des del 2 al 9 de gener de cara a la tornada a les aules un dia després, en què el teletreball serà obligatori i les discoteques romandran tancades” , ha explicat Costa.





Tot i que la situació ha empitjorat, tal com ha reconegut Costa, ha destacat que podria haver estat pitjor si els portuguesos no haguessin respost tan bé com ho han fet a la campanya de vacunació i per això ha agraït aquest “esforç i elevadíssim sentit cívic” que han mostrat els seus compatriotes.





"Ser els més vacunats té conseqüències beneficioses per a tots nosaltres. Gràcies a una vacunació més gran, Portugal té un menor nombre d'hospitalitzats dels que s'han registrat en altres països en unitats de cures intensives i sobretot hi ha hagut menys morts el que significa que la vacunació ha salvat vides", ha remarcat el primer ministre portuguès.





El balanç diari de la pandèmia de COVID-19 a Portugal ha superat per segon dia consecutiu els 3.000 positius, després que dimecres es registressin les pitjors dades des de finals de juliol i en ple debat sobre la necessitat d'adoptar noves restriccions que permetin contenir la tendència a l'alça dels contagis.





Portugal, que acumula més d'1,1 milions de positius des de l'inici de la pandèmia, ja s'acosta als 50.000 casos actius. La xifra de víctimes mortals s'ha actualitzat amb 15 morts més, mentre que els malalts ingressats en cures intensives són més d'un centenar.





La regió de Lisboa i Vall del Tajo, amb 1.096 contagis addicionals, encapçala el balanç d'aquest dijous, per davant de la zona Nord, on la Direcció General de Salut ha registrat 696 positius més, i de la part Centre, on s'han notificat altres 696.





El Govern de Portugal ha recordat aquests últims dies la importància de no abaixar la guàrdia i continuar avançant a la campanya de vacunació, si bé queden per aclarir les mesures que adoptarà l'Executiu d'António Costa per contenir l'expansió del virus. Les autoritats han descartat un nou confinament perllongat, assumint que la situació no és tan perillosa com a onades anteriors.





El president lusità, Marcelo Rebelo de Sousa , ha considerat "una bona notícia" l'autorització de l'Agència Europea del Medicament (EMA) perquè els nens d'entre cinc i onze anys puguin rebre la vacuna desenvolupada per Pfizer i BioNTech contra la COVID- 19.