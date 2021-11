VIDEOS. L'ONCE Catalunya premia la solidaritat i la superació de la societat

La foto de tots els premiats en aquesta edició 2021/ @CatalunyaPress

















Aquest dijous per la tarda l'ONCE ha premiat la solidaritat que rep de la societat catalana amb el lliurament dels Premis Solidaris ONCE Catalunya 2021. Que enguany han fet ús de les noves tecnologies i ha estat copresentat presencialment i vía on-line durant tot l'acte per dues dones en una data la del 25N on el Delegat Territorial de l'ONCE, Enric Botí, "ha desitjat que deixen enrere entre tots la violència envers les dones que al món de la discapacitat tenen 3 vegades més risc de patir-la".





Els premis solidaris s'ha vist enriquit enguany per l'aposta per un format híbrid presencial/ on-line /@CPress





Els Premis solidaris ONCE Catalunya tenen la finalitat de reconèixer i premiar aquelles persones, entitats, institucions, mitjans de comunicació i administracions que realitzen una labor solidària i procuren la inclusió social de tots els ciutadans, la normalització, l'autonomia personal i l'accesibilitat universal. Els premiats destaquen per la seva sensibilitat socia, la seva llarga trajectòria i la seva dedicació en pro dels drets socials dels més desafavorits. Tots els premiats d'enguany han rebut l'obra escultòrica SOLIDARIS.













El video del photocall des premiats 2021/ @ONCE







Enguany el jurat ha estat format per David Bernardo, president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya; Enric Botí, Delegat Territorial de l'ONCE a Catalunya, Eugenio Prieto, conseller general l'ONCE, Manel Eiximeno, director Centre de Recursos Educatius CRE ONCE Barcelona, Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Anna Figueras, secretària d'Afers Socials i Famíles de la Generalitat de Catalunya i representants de mitjans de comunicació.





Des de la seva creació en 2001 els Premis Solidaris ONCE Catalunya han guardonat, entre d'altres a Miquel Martí i Pol, Josep Maria Espinàs, Pere Casaldàliga, Isidre Esteve, el Pare Manel i les fundacions Vicente Ferrer o Pasqual Maragall.





Violant Cervera: "Cal continuar treballant plegats"





La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera ha presidit l'acte i ha protagonitzar una de les anécdotes de la jornada en rebre el ram de flors fetes per nens i joves de l'ONCE Catalunya han el·laborat per aquest emotiu dia i que li ha entregat una d'elles.





Violant Cervera rebent el ram de flors/ @CatalunyaPress





Violant ha agraït a l'ONCE l'expansió de la seva tasca per tot el territori català i ha demanat seguir col·laborant plegats, entre l'administració catalana i l'entitat, per portar "més enllà i a tothom la gran feina que feu en el món de la discapacitat".





Què fan els polítics?. "I jo que sé" ha dit simpàtica la nena afiliada a l'ONCE en ser preguntada. Quelcom que ha fet riure a l'auditori present als Premis Solidaris. / @CPress

















Miguel Carballeda: "Crec que sí que hi ha valors i que gràcies als valors de la societat cicil som un gran país"













El President de l'ONCE, Miguel Carballeda en la seva intervenció on-line als Premis/ @CPress







En aquesta ocasió el President de l'ONCE aprofitant les noves tecnologies ha intervengut videoconferencia a l'acte dels premis i on ha volgut posar en valor la importància dels mateixos perquè sempre "encara que semble difícil pels temps que vivim trobar gent solidaria, crec que estem en una societat que té valors i que fan que vivim en un gran país"





David Bernardo: "Aquests guardons premien la solidaritat que tenim la sort de rebre a diari"





En la seva intervenció, David Bernardo, President del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya ha afirmat que "els Premis Solidaris ONCE donen visibilitat a persones i iniciatives invisibles i ens agradaria que tothom sabés de les seves lluites i superacions quotidianes perquè s'ho mereixen. Fan una feina diària, callada i tenaç i demostren que amb esforç i constància hi ha realitats que es poden canviar".









David Bernardo i Enric Botí parlant dels Premis Solidaris/ @CPress











CONEIX ELS GUARDONATS DEL 2021





La Federació Catalana del Voluntariat ha rebut el premi solidari a l'ONG per la tasca que fa d'omplir de voluntaris les entitats sociales. La federació és la plataforma d ereferència del volunariat social a Catalunya, una xarxa d'entitats sense afany de lucre que treballa pel foment , la promoció i el reconeixement del volunariat social. El voluntariat social a Catalunya col·labora dins les entitats perquè elles coneixen les causes, són expertes en cohesió social i poden garantir un treball per a la transformació ciutadana. Ahores d'ara apleguen prop de 340 entitats en les quals impulsen recursos i serveis per afavorir l'acció voluntària. Una tasca feta conjuntament amb totes elles, que impacta sobre un total de 800.000 voluntàries.

















El video del photocall des premiats 2021/ @ONCE





El Programa "Tothom" de Tarragona Ràdio ha estat guardonat amb el premi projecte solidari de comunicació .





El periodista Miguel González als Premis Solidaris / @CatalunyaPress





El Programa "Tothom" de Tarragona Ràdio ha estat guardonat amb el premi projecte solidari de comunicació . Cal ressenyar que Tothom és un programa on la diversitat, la integració i les qüestions socials prenen protagonisme per donar veu als que més la necessiten. Tot plegat, de la mà del periodista cec Miguel González qui en la seva intervenció als Premis ha posat en valor que "mentra dura la meva baixa per paternitat el condueixi un company per continuar la tasca de donar-li veu a la diversitat. Quan vàrem crear fa 12 anys l'espai en una ràdio pública va tenir una bona acollida i ara som un més dins la programació. Perquè lo públic ha d'apostar per lo social i donar-li veu".





Antonio Guillén , president de la Federació ECOM ha estat la persona física premiada als Solidaris de la ONCE perquè porta tota la vida vincultat en primera línea a l'activisme social i al moviment associatiu de persones amb discapacitat física i/o orgànica.





Antonio Guillén , president de la Federació ECOM en la seva intervenció als Solidaris ONCE/ @CPress











Cal recordar que als anys 70, de ven jove, Guillén va participar activament en les accions reivindicatives que les persones amb discapacitat ván protagonitzar a Barcelona per exigir el reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat física i, avui dia continua sent un destacat activista en favor de la plena participació del col·lecitu com a president de COCARMI, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat.





L'empresa premida en aquest 2021 ha estat la Mancomunicat TEGAR del Garraf coneguda popularment com a TGEAR i que es va fundar l'any 1970 com Escola Sant Miquel depenent del Patronat Municipal d'Educació Especial de Vilanova i la Geltrú per a persones amb discapacitat intel·lectual.





Un membre de TEGAR agraïnt el premi/ @CatalunyaPress





Tres anys després es van crear els serveis per donar ocupació a joves i és llavors quan començà la col·laboració amb empreses de la comarca sensibilitzades, sobretot de l'àmbit industrial. A la comarca del Garraf en màteria d'atenció i suport a les persones amb discapacitat TEGAR és un referent de l'economia social de la comarca amb diferents serveis laborals i ocupacionals formant una gran familia de 350 persones amb diferents serveis laboral i ocupacionals dedicades a feines de jardineria, missatgeria, neteja i serveis industrials així com diferents equips de treball en empreses ordinàries.





L'ICS rebent el premi a l'Administració Pública Solidària/ @CPress





Aquest 2021 on la pandèmia esta sent protagonista de les nostres vides ha estat l'Institut Català de la Salut ( ICS) a qui se li ha atorgat el premi solidari a l'Administració Pública. Per representar més de 50.000 professionals del sistema sanitari català que lluiten en primera línea contra la Covid-19 i tenen cura de la salut de la ciutadania catalana amb atenció i afecte. Per a totes i tots i cadasacú d'ells: metges, infermeres, especialistes, fisoterapeutes, administratius, zeladors, auxiliars, el personal dels centres d'atenció primària, hospitals, equips de recerca i docència els ha estat reconegut la gran feina que ha beneficiat a tothom.





En la seva intervenció el representant de l'ICS ha demanat als presents "no us oblideu que encara no hen vençut al virus i hen de prendre totes les mesures de seguretat i recordeu que nosaltres els professionals també son persones".