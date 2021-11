Estrenes de cartellera: arriben als cinemes 'La Casa Gucci', 'Encanto' i l'última entrega de 'Resident Evil'

'Encanto' de Disney @ep





L'última pel·lícula de Ridley Scott arriba aquest cap de setmana als cines espanyols amb un repartiment estel·lar que donarà vida als personatges de ' La Casa Gucci '. Disney també ocuparà un lloc destacat a la cartellera amb l'estrena d''Encanto', la seva nova pel·lícula amb què busca mostrar la diversitat de Llatinoamèrica. A elles se sumen la nova entrega de la saga de 'Resident Evil' i les espanyoles ' La filla ' i 'El refugio' .





Ridley Scott dirigeix un autèntic repartiment d'estrelles a 'La casa Gucci', la pel·lícula inspirada en la impactant història real de l'empori familiar després de la llegendària firma de moda italiana, 'La Casa Gucci'. La pel·lícula descobreix, al llarg de tres dècades d'amor, traïció, decadència, venjança i assassinat, el veritable significat d'un cognom, el valor i la llunyania que pot arribar una família per aconseguir el seu control. Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek, Jack Huston i Reeve Carney formen part del repartiment.





Disney s'ha inspirat en aquesta ocasió a Colòmbia per a la seva pel·lícula 'Encanto' que arriba aquesta setmana als cines . El llargmetratge, que explica la història de 'Los Madrigal', una família extraordinària que viu amagada a les muntanyes de Colòmbia, és plena de referències a la cultura colombiana, com les papallones grogues que evoquen les novel·les de Gabriel García Márquez; vestimentes tradicionals com les espardenyes, els barrets tornats i les ruanes i animals propis de la fauna local.





Loles León, Leo Harlem, Maria Barranco, David Guapo, Sara Sálamo, Carlos Alcántara i Mariam Hernández protagonitzen ' El refugio ' sota la direcció Macarena Astorga. Una comèdia familiar en què pot passar de tot amb personatges com una estrella del cinema en hores baixes i un galant emergent que amenaça de desplaçar l'anterior gràcies als estratagemes de l'agent de tots dos; la propietària de l'hotel d'alta muntanya i la seva germana esbojarrada; un grup de nens amb ganes de divertir-se; un botons taciturn que tot ho veu i un terrible temporal que els deixarà aïllats dies abans de Nadal.





Tornant als orígens de la popular franquícia 'Resident Evil', Johannes Roberts dóna vida als jocs per a una completa nova generació de seguidors. 'A Resident Evil Benvinguts a Raccoon City', la que va ser una puixant ciutat seu del gegant farmacèutic Umbrella Corporation, Raccoon City, és ara un poble agonitzant de l'Oest Mitjà. L'èxode de la companyia va deixar la ciutat convertida en un erial, amb un gran mal gestant-se sota la superfície.





Manuel Martín Cuenca i Javier Gutiérrez tornen a treballar junts a ' La filla ', la cinta protagonitzada a més per Patricia López Arnaiz, Sofia Elben, Juan Carlos Villanueva i María Morales. La pel·lícula narra la història d'una parella disposada a fer el que sigui per tenir un fill, i per això recorren a una jove que viu en un centre de menors infractors que s'acaba de quedar embarassada i està decidida a canviar de vida. Per ajudar-la, l'única condició a canvi és que accepti lliurar-los al nadó que porta a les entranyes.





La llista d'estrenes inclou 'Lamb', la producció islandesa nominada als Oscars com a Millor Pel·lícula Estrangera, en què una parella viu aïllada amb el seu ramat de bens en una illa d'Islàndia. Quan descobreixen un misteriós nounat, decideixen quedar-s'ho i criar-lo com el seu propi fill, però la natura els té reservada una última sorpresa.





'Espíritu Sagrado' és el primer llargmetratge de Chema García Ibarra, ambientat a Elx, la seva ciutat natal, en què converteix una història de recerca de fe en una pel·lícula de misteri amb elements de ciència-ficció.