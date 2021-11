Reunió d'emergència a l'OMS per analitzar la nova variant del Covid-19

El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus @EP







L' Organització Mundial de la Salut (OMS) convocarà aquest divendres una reunió d'emergència amb experts per avaluar la nova variant del virus de la COVID-19 B.1.1.529, que s'ha detectat a Sud-àfrica .





L'objectiu, segons ha anunciat l'organisme sanitari internacional de les Nacions Unides, és determinar si aquesta variant "ha de ser designada com a variant d'interès o variant preocupant".





La doctora Maria Van Kerkhove, epidemiòloga líder de l'OMS, ha apuntat que encara no es coneix gaire aquesta nova variant, ja que amb prou feines hi ha "menys de 100 seqüències genòmiques completes disponibles". En qualsevol cas, ha apuntat que “ el que sí que se sap és que aquesta variant té un gran nombre de mutacions i la preocupació és que quan tens tantes mutacions això pot tenir un impacte en com es comporta el virus ”.





Així, ha assenyalat que de moment és aviat per saber la gravetat de l'aparició d'aquesta nova soca del virus. "Trigarem unes setmanes a comprendre quin impacte té aquesta variant. Hi ha molta feina en marxa. És una variant que s'està monitorant. Discutirem si es convertirà en una variant d'interès o de preocupació i, si és així, li donarem un nom grec, però és una cosa que cal vigilar”, ha explicat.





Tot i això, ha celebrat que es detectin aquestes variants, ja que, al seu parer, significa que el sistema de detecció funciona a nivell global. "Ara mateix els investigadors s'estan reunint per entendre on són aquestes mutacions i el que això pot significar potencialment per a les nostres proves diagnòstiques, teràpies i vacunes", ha aclarit.





Per acabar, Van Kerkhove ha demanat a la població responsabilitat contra el virus. "Tothom necessita entendre que com més circuli aquest virus, més oportunitats haurà de canviar, més mutacions veurem. Cadascú té un paper per exercir en la reducció de la transmissió, així com en la protecció contra la malaltia greu i la mort. Així doncs, vacunin quan puguin, assegureu-vos de rebre la dosi completa i preneu mesures per reduir la seva exposició i evitar que transmetin el virus a una altra persona", ha conclòs.