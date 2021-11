Una mare es tirotejada quan visitava el monument per commemorar el seu fill assassinat

Delisa Tucker @Facebook





Una mare de Chicago (Estats Units) ha estat assassinada al mateix lloc on el seu fill adolescent va ser assassinat uns dies abans. Dimecres al matí, Delisa Tucker va morir quan va rebre un tret mortal al pit mentre visitava un monument en commemoració al seu fill mort, Kevin Tinker, va informar The New York Post .





Tinker, de 14 anys, havia estat víctima d'un tiroteig només uns dies abans. Tucker, de 31 anys, va morir mentre encenia espelmes per al seu fill en un funeral on es va produir el succés. Michelle Tharpe, una amiga de la família, el va detallar en una pàgina de GoFundMe creada per ajudar a pagar les despeses del funeral de la família. "Aquest món és tan fred", va escriure.





La policia no ha confirmat si els dos tirotejos estan relacionats i no s'han fet arrestos . Segons ABC News , Tucker va ser trobada llençada en una vorera quan la policia va respondre a una alerta de ShotSpotter al voltant de les 12:15 am hora local.





Citant la policia, el mitjà va afegir que la dona va ser portada a l'Hospital Roseland, on va ser declarada morta.





El veïnat on Tucker i Tinker van ser balejats ha tingut almenys 26 tirotejos fatals només aquest any, segons el Chicago Sun-Times . Tucker ara deixa enrere cinc nens més - tres nenes i dos nens- segons informen a GoFundMe.