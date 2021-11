Una líder de QAnon demana als seus seguidors que disparin qualsevol que vacuni els nens

Una líder de QAnon que s'ha declarat a si mateixa " Reina de Canadà " va demanar recentment la mort de qualsevol que vacuni els nens.





La petició de Romana Didulo va ser reportada per primera vegada per AntiHate.ca després de ser publicats a Telegram, una plataforma de xarxes socials on té 70.000 seguidors.





En la seva publicació, Didulo va dir que els anomenats "caçadors d'ànecs" haurien de disparar contra "tots i qualsevol que ajudi en la injecció d'armes biològiques de coronavirus en nens". També va demanar als nord-americans que creuin la frontera per participar a la "temporada de caça".





“ Si us plau, utilitzeu aeroports, hospitals, escoles, estadis i altres llocs públics per retenir i aturar tots els traïdors ”, va escriure Didulo. "Allà romandran fins que se celebri el Tribunal Militar per a cadascun fins al dia que siguin executats per afusellament o penjats".





Ella va autoritzar el seu "exèrcit" a "matar qualsevol que intenti injectar nens menors de 19 anys amb vacunes/armes biològiques de Covid-19 o qualsevol altra vacuna". "Aquesta ordre és efectiva immediatament", va dir el comunicat.