El Tribunal de la UE rebutja tornar la immunitat a Puigdemont perquè considera l'euroordre suspesa

Carles Puigdemont @ep





El Tribunal General de la Unió Europea ha rebutjat aquest divendres tornar de manera cautelar la immunitat europarlamentària a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont , malgrat la seva recent detenció a Itàlia, perquè considera que l'ordre europea de detenció i entrega emesa contra ell està suspesa en tota la UE mentre la Justícia europea resol la qüestió prejudicial remesa pel jutge instructor de la causa del 'procés', Pablo Llarena .





La interlocutòria del vicepresident del Tribunal europeu --que també afecta les demandes presentades pels altres dos eurodiputats de Junts, els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí -- recalca que les autoritats nacionals de la resta de països de la UE, en virtut del principi de cooperació lleial, han de tenir en compte la "suspensió del procés penal i de l'execució de les ordres de detenció europees dirigides contra els diputats" fins a resoldre la prejudicial.





En aquest sentit, la Justícia europea considera que l'episodi ocorregut a Sicília (Itàlia), quan Puigdemont va ser detingut a l'aeroport i posat en llibertat amb posterioritat "confirmen" que no hi ha risc que un Estat membre executi l'euroordre mentre el procés estigui en suspens, per la qual cosa no hi ha un risc de perjudici greu que exigeixi tornar-li la immunitat.