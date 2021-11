El PP assegura que traurà les competències de presons a Euskadi i Catalunya per evitar privilegis

Pablo Montesinos @ep





El vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Montesinos , ha reiterat aquest divendres que el PP tornarà a centralitzar les competències sobre presons si arriba al Govern i ha afirmat que els líders independentistes van ser beneficiats a la seva estada a la presó.





"En les qüestions de Presons hem dit que hauria de ser competència estatal, perquè hem vist què ha passat amb aquells que van anar a la presó per donar un cop a la legalitat i que avui són socis de Sánchez per aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat", ha indicat en declaracions a TVE Catalunya.





Així, ha insistit que es va "afavorir" i "va beneficiar" i "no es va tractar igual" els líders del procés que van anar a la presó per donar "un cop" a la legalitat , tal com van denunciar "els mateixos funcionaris de presons" . En ser preguntat sobre de quina manera se'ls va beneficiar, Montesinos ha assenyalat que "aquí hi ha les informacions periodístiques".





El líder nacional del PP, Pablo Casado, ja va anunciar que recuperaria per a l'Estat la competència de presons de Catalunya i el País Basc en cas d'arribar al Govern, en la seva intervenció a la Convenció Nacional del partit celebrada el 3 d'octubre passat a València. "Considerem que presons ha de tenir un marc estatal, ho diem clarament", ha reiterat Montesinos aquest divendres.





TORNAR A PRESTAR ELS LÍDERS INDEPENDENTISTES





En aquesta mateixa línia, Montesinos ha assenyalat que utilitzaran "tots els instruments jurídics" al seu abast perquè els líders separatistes tornin a presó i acabin complint les penes a què van ser condemnats.





Així ha tornat a acusar el president del Govern, Pedro Sánchez de mentir els espanyols en dir que sota cap concepte indultaria els independentistes però que els pactes amb ERC i els seus socis radicals "van obrir aquesta porta" i avui estan fora de presó "sense haver-se penedit", sense haver demanat perdó i amenaçant que ho tornaran a fer.





Montesinos ha indicat que "analitzaran totes les possibilitats" per fer que tornin a presó i ha recordat que els indult es van dur a terme tot i que els informes del TS i la Fiscalia recomanaven el contrari però que malgrat tot el Govern va seguir endavant perquè per a Sánchez "pesava més" el seu acord amb els que volien "trencar la unitat d'Espanya", ha afegit.





"Per nosaltres les condicions no es complien i en conseqüència utilitzarem tots els instruments jurídics al nostre abast perquè aquestes persones tornin a presó a complir les penes", ha acabat.