Agbar rep el premi Hispania Nostra pel projecte de restauració i millora paisatgística de la Central Cornellà

Antonio Balmón, alcalde de Cornellà i Àngel Simon, president d’Agbar





Al Museu de les Aigües s'ha produït aquest divendres el lliurament del premi Hispania Nostra 2020 en la categoria de la Intervenció en el territori o paisatge, atorgat al projecte d’intervenció de condicionament, millora i restauració paisatgística de la Central Cornellà, per la seva contribució a la cultura, com a eina didàctica i pedagògica.





Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, i Araceli Pereda, presidenta d’Hispania Nostra, així com Ángel Cerezo, arquitecte del projecte de restauració, entre d’altres, han assistit a l’acte de lliurament del premi, en què s’ha descobert la placa commemorativa que reconeix la intervenció duta a terme per Agbar.





Àngel Simon, President d’Agbar, ha explicat, durant la celebració de l’acte de reconeixement d’aquest guardó, que “aquesta intervenció ha convertit la Central Cornellà i el Museu de les Aigües en un espai industrial referent de Cornellà, que té un gran valor arquitectònic, paisatgístic i patrimonial, i fins i tot natural, ecològic i agrícola, amb un impacte molt positiu sobre el seu entorn”. Per a Àngel Simon, el projecte guardonat “recull el nostre propòsit: anar més enllà de l’excel·lència operativa del servei de l’aigua, aportant valor social, en un sentit ampli, al territori on som presents”.







Per la seva part, Antonio Balmón, alcalde de Cornellà i vicepresident executiu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha remarcat que “les aliances són necessàries més que mai per construir i contribuir a fer que les nostres comunitats siguin més pròsperes”.





PREMI A LA CATEGORIA D'INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI





El jurat va atorgar el premi en la primera categoria de la intervenció en el territori o paisatge pels treballs realitzats de millora, restauració i condicionament en el vessant paisatgístic, arquitectònic i patrimonial del recinte històric de la Central Cornellà, i per la contribució d’aquest espai a la cultura, com a eina didàctica i pedagògica. En aquest sentit, el jurat va destacar un dels aspectes més innovadors de la intervenció, que ha consistit a concebre la sostenibilitat a partir del cicle de l’aigua, com demostra l’ús d’aigua regenerada per al reg d’arbres fruiters.







El projecte de millora paisatgística ha rebut, a més, l’accèssit del premi Bonaplata 2020-2021 en la categoria de Rehabilitació de béns immobles. Els premis Bonaplata estan organitzats per l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya





UN ESPAI INDUSTRIAL ÚNIC A EUROPA





















Una visita guiada en video a l'espai premiat per la seva singuralitat i respecte/ @CPress







La Central Cornellà és un espai únic i singular a Europa, format per un patrimoni industrial ric que permet interpretar i entendre la gestió del cicle de l’aigua a través d’infraestructures que el 1909 ja van fer possible bombar aigua potable a la ciutat de Barcelona.





A més d’incloure-hi obres úniques i singulars de gran valor arquitectònic, històric i patrimonial, com l’edifici projectat per l’arquitecte Josep Amargós i Samaranch el 1905, la reconstrucció de la Cascada Gaudí (ara amb aigua reciclada) o el pou Fives-Lille, la Central Cornellà també ha esdevingut un referent del coneixement, l’educació i la cultura sobre l’aigua a través del Museu de les Aigües.