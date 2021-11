Això és el que se sap sobre la variant Òmicron, la més perillosa que s'ha trobat fins ara

Covid-19 @unsplash





La variant s'ha identificat aquesta setmana i s'ha trobat en tres països fins ara: Botswana , Sud-àfrica i Hong Kong .





A Sud-àfrica s'ha detectat a la província de Guateng. Les taxes de positivitat en una de les seves regions, Tshwane, han augmentat enormement les últimes 3 setmanes: de menys de l'1% a més del 30%.









Com es pot veure al gràfic, gairebé totes les mostres recents de Guateng (77) han estat aquesta nova variant (punts blaus), prenent el relleu d'un fons de Delta (vermell) i la C.1.2 (també una variant preocupant, groc), de manera que sembla que es pot propagar molt fàcilment.







LA VARIANT MÉS MUTADA





Aquesta variant, coneguda com B.1.1.529 o variant Òmicron, és la versió més mutada descoberta fins ara, i té una llista tan llarga de mutacions que els científics la descriuen com a "horrible", mentre que altres afirmen que és la pitjor variant que han vist .





És d'hora i els casos confirmats encara es concentren principalment en una província de Sud-àfrica, però hi ha indicis que es pot haver estès més. Immediatament sorgeixen preguntes sobre la rapidesa amb què es propaga la nova variant, la seva capacitat per eludir part de la protecció que brinden les vacunes i què s'ha de fer sobre això.





Hi ha molta especulació, però hi ha molt poques respostes clares. Aleshores que sabem? Els científics asseguren que té un nombre inusualment alt de mutacions, amb més de 30 a la proteïna clau de l'espiga. Tulio de Oliveira, director del Centre de Resposta Epidèmica i Innovació (CERI) dels Estats Sud-àfrica, ha afirmat en una roda de premsa que aquesta variant té "moltes més mutacions de les que esperàvem". Assegura que s'està estenent ràpidament, per la qual cosa esperen que augmenti la pressió sobre el sistema sanitari les properes setmanes. De Oliveira aconsella les persones que evitin els esdeveniments de superpropagació.





El més preocupant d'aquest cep és que, en el domini d'unió amb el receptor, és a dir, la part per on el virus fa el primer contacte amb les cèl·lules del nostre cos, hi ha deu mutacions en comparació de les dues que té la variant Delta . És molt probable que aquesta mutació hagi nascut en un pacient que no va poder vèncer el virus.





Tot i que, cal aclarir que moltes mutacions no significa que el virus sigui "pitjor", tal com informen a BBC. Es necessita temps per saber com actuaran estar mutacions. Ara els científics s'enfronten a un virus que és radicalment diferent del sorgit a Wuhan , Xina, de manera que les vacunes creades per combatre la variant original podrien deixar de ser efectives.







Algunes de les mutacions s'han vist abans en altres variants, cosa que dóna una idea del seu possible paper en aquesta variant. No obstant això, n'hi ha d'altres que són completament nous. El professor Richard Lessells, de la Universitat de KwaZulu-Natal a Sud-àfrica, assegura a la BBC: "Ens preocupen que aquest virus pugui tenir una transmissibilitat millorada, una capacitat millorada per propagar-se de persona a persona, però també podria evitar parts del sistema immunològic ".





És apressat saber com actuarà aquesta variant, però per les seves característiques, preocupa la comunitat científica . De tota manera, hi ha hagut algunes variants que semblaven aterridores sobre el paper i han acabat punxant. La variant Beta era al cim de les preocupacions de la gent a principis d'any perquè era la millor per escapar-se del sistema immunològic. Però al final va ser el Delta, que es va estendre més ràpid, la que es va apoderar del món.