Se suspèn temporalment l'obligatorietat del certificat Covid-19 per un col·lapse al sistema

Certificat Covid-19 @ep





El Departament de Salut ha decidit suspendre l'obligatorietat de presentar el certificat Covid-19 que permetia des d'aquesta mitjanit entrar a bars, restaurants, gimnasos i residències. Ho ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, arran del col·lapse del sistema per l'allau de persones que s'ho volen descarregar.





El conseller ha parlat de "tràfic molt intens" a l'espai La Meva Salut, i ha assegurat que l'exigència queda suspesa almenys fins dilluns, ja que necessiten el cap de setmana per avaluar-lo





L'aplicació i el web de La Meva Salut experimenten aquest dijous "lentitud en l'accés per un volum més gran d'entrades", segons ha informat el Departament de Salut. L'error informàtic es va produir just el dia abans que entri en vigor la mesura per la qual el certificat covid serà necessari per accedir als serveis de restauració, gimnasos i residències. Finalment, el col·lapse informàtic ha frenat aquesta nova restricció per als no vacunats.