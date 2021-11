Flandes presenta a Espanya la seva oferta turística

No tot són llàgrimes al món del turisme. Tot i que la pandèmia continua assotant, particularment en alguns països, n'hi ha d'altres que ja planifiquen la recuperació gradual del mercat de viatges, encara que certament amb alguns ajustaments que són el resultat de l'experiència viscuda. D'aquesta manera, el Turisme de Flandes ha presentat a Espanya, amb accions celebrades a Barcelona i Madrid, les línies bàsiques de la seva estratègia promocional, tal com va explicar Jan van de Meerssche.









El director per a Espanya de l'ens promocional flamenc va recordar que el 2018 era perfectament detectable l'emergència d'un desig creixent de turisme sostenible i que ara és el moment més adequat per aconseguir-ho. Per això cal crear valor afegit que afavoreixi tots els sectors implicats en el turisme i fer-ho mantenint l'adequat equilibri, establir connexions entre persones els llocs i les activitats, fomentar la participació i la co-creativitat, promoure la qualitat i la innovació i establir estratègies i mètodes basats en el coneixement.







El Turisme de Flandes proposa a aquest efecte quatre eixos d'actuació. El primer fa referència al patrimoni artístic i monumental, amb alguna fita particularment destacable, com la de la reobertura de l'abadia de Santa Goedelive als voltants de Bruges, un cenobi on encara resideix una desena de religioses i que s'ha fet accessible després de quatre segles d'haver estat tancat.





El segon, a l'aprofitament racional, el seu patrimoni natural amb punts tan remarcables com la muntanya Rigi, les reserves naturals de Westhoek i Het Zwin, les dunes de La Panneç, Halleboos, el complex d'hivernacles reals de Laeken, el parc i hivernacles del castell de Groot-Bijgaarden, el Jardí Botànic nacional de Meise, o l'arboret de Kalmhout.





El tercer eix seria el Flandes culinari, amb la rica gastronomia del país i especialitats tan apetitoses com el Waterzooi de pollastre o peix, la carbonada de carn de bou a la cervesa, el conill amb mostassa i cervesa, les croquetes de gambes o formatge, les endívies farcides o gratinades i, per descomptat, els populars musclos amb patates fregides, tot plegat regat per alguna bona cervesa.





I el quart eix, el senderisme ciclista per un país bona part de la superfície de la qual és particularment adequada per a això i pel qual hi ha nombroses troques molt indicades per a la pràctica d'aquest esport. Per això hi ha algunes rutes que giren al voltant d'un tema central, com la del Front, que recorre l'antiga e línia del front de la Primera Guerra Mundial entre Nieuwpoort i Menen, la del riu Mosa entre Riemst i Kinrooi, o les ciutats d'Art que discorre entre Brussel·les, Lovaina, Malines, Anvers, Gant, Bruges i Ostende.





Més informació a visitflanders.es