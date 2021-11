Així serà el Nadal a Badalona: horaris, activitats i tot el que has de saber per gaudir de les festes

Unsplash





L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, i la regidora de l’Àrea de Cultura i Mobilitat de l’Ajuntament de Badalona, Anna Maria Lara, han presentat aquest migdia en roda de premsa la campanya “Nadal a Badalona”. Des de l’encesa de l’arbre de Nadal, aquest divendres, a les 19 hores, a la plaça de la Vila, fins a la Cavalcada de Reis, el 5 de gener, hi ha preparat un extens programa d’activitats.





La campanya de Nadal està pensada perquè la ciutadania de Badalona pugui recuperar, sense deixar de banda les mesures de responsabilitat davant la persistència de la Covid-19, l’esperit festiu del Nadal i els principals esdeveniments de la ciutat.





L’alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha destacat que “aquest any hem pogut recuperar, després d’uns temps molt difícils, l’alegria i la illusió de celebrar una programació de les festes de Nadal a l’alçada d’allò que es mereixen els veïns i les veïnes de Badalona ”. Pel que fa a l’absència aquest any de la Fàbrica de Joguines, l’alcalde ha assegurat que: “el compromís d’aquest Govern és que l’any vinent tornarem a gaudir d’aquesta activitat que tan èxit ha tingut i tanta illusió desperta entre petits i grans.”





Per la seva banda, la regidora de Cultura i Mobilitat, Anna Maria Lara, ha ressaltat que "després de dos anys difícils, Badalona tornarà a somriure amb el Nadal. Aquest any gaudirem de nombroses i variades activitats repartides per tota la ciutat per fer arribar la màgia del Nadal als infants i les seves famílies”. “Espectacles de màgia, activitats i el concert infantil, el campament reial, l’arribada dels reis i la cavalcada, que comptarà amb la presència dels simpàtics Tornem-hi, són alguns dels actes que tornaran a illuminar la ciutat aquestes festes”, ha conclòs la regidora.





El programa de les activitats es pot trobar al web de www.badalona.cat i també permanentment actualitzat a www.agendacultural.badalona.cat





De l’ampli programa d’activitats, cal destacar-ne les següents:





Encesa de l’arbre de Nadal





26 de novembre, a les 19 hores, a la plaça de la Vila. Actuació de Gospel Sentits.





Fira de Nadal





Del 27 de novembre al 23 de desembre. De 10 a 21 hores. Plaça de la Plana.





La Màgia del Nadal





Es tracta d’un espectacle a càrrec d’Enric Magoo que es podrà veure en diferents dates al Casal Cívic Pomar, a la plaça dels Països Catalans, al Centre Cívic Sant Roc, al CC Escorxador – Nau 3i a la Pl. Antònia Boada i Ros





Boles de neu gegants





Es tracta d’una activitat infantil que es desenvoluparà a diversos carrers, places i rambles de la ciutat.





Inauguració del pessebre tradicional i de la 23a Mostra de Pessebres de Badalona. Exposició de Diorames





Cantada de Nadal a càrrec del Conservatori Professional de Música de Badalona. 13 desembre, a les 19 hores, a la plaça de la Vila





Concert Infantil





A càrrec de Xiula, el 19 desembre, a les 12 hores, al CC Escorxador – Nau 3





Celebrem el Nadal als Casals de Gent Gran de Badalona!





Del 9 al 20 de desembre. Tallers per elaborar centres de Nadal, actuacions musicals de nadales… (Per participar a les activitats cal fer inscripció prèvia als casals)





Nadales amb Swing





A càrrec de Games of Tones, el 19 desembre, a les 18 hores, a la plaça de la Vila





Patis oberts a les escoles





Des del 27 al 31 de desembre i el 3, 4, 5, 7 i 8 de gener, des de les 11 a les 14 hores, es manté la iniciativa de “Patis oberts” a diversos centres escolars de Badalona, perquè els nens i les nenes puguin tenir un espai pròxim on fer activitats d’esbarjo.





Tallers de fanalets i Conte i Crida als Reis





A càrrec de Soca-rel i A-plec, a les biblioteques de Sant Roc, Canyadó i Casagemes – Joan Argenté, Pomar, Llefià – Xavier Soto i Lloreda. (Es poden consultar les dates a www.badabiblios.cat





Tastets dels Pastorets





A càrrec de la Dramàtica del Círcol. 10 desembre al Casal Cívic Pomar; 14 desembre a la Biblioteca Canyadó i Casagemes – Joan Argenté; 15 a la Biblioteca Llefià – Xavier Soto i 16 desembre al CC Escorxador – Nau 3.





Bústies Reials





Del 17 de desembre al 6 de gener





Visita dels patges a les Bústies Reials





28 i 29 desembre d’11 a 13 hores al C. Pomar de Baix / c. Riera de Canyadó, al Parc Torrent d’en Grau i a l’avinguda d’en Martí Pujol / av. dels Vents.





3 i 4 gener, d’11 a 13 hores, al carrer de Pérez Galdós; a l’avinguda d’Alfons XIII / c. Sant Lluc i a la plaça d’Artigues.





Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient





28 desembre 16.30 hores al Pont del Petroli





Campament Reial





29 i 30 desembre, i 2, 3 i 4 gener de 17 a 21 hores al Parc de Montigalà. Cal sollicitar cita prèvia a www.agendacultural.badalona.cat





Cavalcada de Reis





La tradicional Cavalcada de Reis tindrà lloc el 5 gener, a partir de les 18 hores, amb inici del recorregut a l’avinguda de Pius XII amb el carrer de Ramiro de Maeztu.