CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Ja som divendres, i avui –com ja suposem que sabeu- comença la temporada nadalenca amb el Black Friday. Tot i això, des de Catalunyapress no ens volem fixar en una data tan "negra" com aquesta, sinó que ens agraden més els colors. Així, mentre uns es passen la tarda de compres nosaltres preferim retre homenatge a la nostra mare naturalesa, avui que és el Dia Mundial de l'Olivera.





Tal com explica el portal diainternacionalde.com, el dia 26 de novembre de 1992 es va inaugurar el Consell Oleícola Internacional (COI) a Madrid, amb la finalitat de contribuir al desenvolupament responsable i sostenible de l'arbre d'olivera, així com per definir les polítiques a adoptar davant dels reptes que afronta aquest sector. És per això que aquesta data ha estat assenyalada per celebrar el Dia de l'Olivera, reivindicant la seva importància a l'agricultura, l'economia i la cultura.





La UNESCO va aprovar la commemoració del Dia Mundial de l'Olivera a la seva 40a Conferència General a París celebrada l'any 2019, com a símbol inequívoc i universal de pau, saviesa i harmonia.





Amb una cosa més apresa, us deixem amb el nostre podcast diari:













LES 4 NOTÍCIES DEL DIA: