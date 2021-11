Els 27 països de la UE prohibiran els vols a Sud-àfrica i sis països africans més per la nova variant

Ursula von der Leyen @ep





Els països de la Unió Europea es disposen a prohibir els vols amb sortida o destinació a Sud-àfrica i sis països africans més per temor que la nova variant de coronavirus B.1.1.529 (coneguda com a 'Nu') es propagui per aquestes rutes, segons han informat a Europa Press fonts europees.

Les restriccions afectaran Sud-àfrica, Botswana, Esuatini, Lesotho, Namíbia, Moçambic i Zimbabwe i s'aplicarà "durant catorze dies", han precisat les fonts.





Representants dels Vint-i-set es van reunir aquest divendres a primera hora de la tarda per estudiar una proposta de la Comissió Europea per activar el "fre d'emergència" que permet tancar la frontera exterior amb determinats països on es localitzen variants d'interès o preocupants.





Brussel·les va prendre la iniciativa en resposta a la petició de diversos Estats membre de fer el pas en aquesta direcció i la qüestió ha rebut el suport de la resta de socis en una reunió celebrada a la capital comunitària en el marc del Dispositiu de Resposta Política Integrada a les Crisi (IPCR) a nivell tècnic i ambaixadors.





Els Vint-i-set compten amb unes directrius comunes que preveuen l'activació d'un "fre d'emergència" per coordinar el tancament de la frontera exterior a països on es detectin noves variants que puguin suposar un risc per al control de la pandèmia de coronavirus a la UE .





Aquest instrument, però, es basa en una recomanació de Brussel·les per definir una “coordinació pràctica” però no suposa una “obligació legal” per als Estats membre, que són els que conserven les competències exclusives en aquesta matèria i decideixen de manera individual com actuar amb el trànsit a les seves fronteres.