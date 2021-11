Europa vol evitar que els partits polítics "radicalitzin" la societat a través de les xarxes socials

Atac al Capitoli del 6 de gener del 2021 /@EP





Europa vol fer un tomb a les regulacions per garantir que els partits polítics usin d'una forma "ètica" les nostres dades per poder fer les seves campanyes electorals. Així, la Comissió Europea ha proposat aquest dijous noves normes per regular la publicitat política a les xarxes socials. Entre les mesures destaca la prohibició de creuar les dades dels ciutadans de caràcter sensible -el gènere, la raça o les creences polítiques i religioses- per enviar-los anuncis personalitzats, tret que donin el seu consentiment.





"Els anuncis digitals amb intencions polítiques s'estan convertint en una carrera sense control de mètodes opacs", ha dit en una roda de premsa la vicepresidenta de l'Executiu comunitari per a Valors i Transparència, Vera Jourová. "Hem vist molts exemples sobre els riscos que sorgeixen al món digital, com els disturbis, aquest any, al Capitoli (dels Estats Units) o com a Cambridge Analytica", ha afegit.





Segons les enquestes amb què treballa Brussel·les, el 40% dels ciutadans europeus "té dificultats" per saber si el contingut que veu a internet és finançat per algú i observa "un increment" de la desinformació a la xarxa. "No és un secret que les protestes i la radicalització de la societat està encoratjada per alguns poders polítics en els nostres Estats membres, que abusen de la situació i fins i tot de vegades guanyen eleccions", ha apuntat Jourová.





MÉS INDICACIONS PER NO "ENGANYAR" A L'USUARI





Per això, el reglament també estableix criteris de transparència a l'hora de mostrar anuncis a les xarxes socials, com l'obligació d'especificar que es tracta d'un contingut polític, determinar qui el finança i quants diners ha pagat per l'elaboració de la informació. En definitiva, la idea és deixar clar a quina campanya electoral es fa referència, sense deixar espai a dubtes o confusions per part de l'usuari.





"La nostra proposta pot ajudar, almenys, que la gent vegi qui els envia aquests missatges, qui els paga i quin és l'interès polític que hi ha darrere", ha assenyalat la vicepresidenta de la Comissió.





"NORMA" PER A TOTS





La norma, que ara s'haurà de negociar al Consell de la UE i al Parlament Europeu, no s'adreça únicament a les plataformes digitals, sinó que està enfocada a tots els actors implicats en la fabricació i difusió de la publicitat política, com ara agències de relacions públiques, partits polítics o influents.





Si s'incompleixen els requisits, les autoritats nacionals de protecció de dades hauran d'imposar multes "proporcionades", ha explicat Jourová. Tot i això, la proposta té l'objectiu de regular únicament els anuncis polítics pagats i que poden "influir en el resultat d'una elecció o un referèndum o un procés legislatiu", recull el reglament.





D'aquesta manera, la Comissió vol "respectar absolutament la llibertat d'expressió", ha asseverat la vicepresidenta, per la qual cosa no es prohibiran les publicacions privades amb continguts polítics a les xarxes socials o aquells anuncis personalitzats que vagin destinats únicament als membres d'una organització.





OBJECTIU 2023





Brussel·les pretén regular un contingut molt específic de les xarxes socials, com és el de la publicitat política, i per això ha presentat aquest dijous una norma diferent de la llei de serveis digitals. Aquest projecte legislatiu també s'està negociant a les institucions comunitàries amb la finalitat de determinar la responsabilitat de les plataformes a l'hora d'eliminar el contingut nociu o il·legal a internet.





L'objectiu de les institucions europees és que les dues lleis puguin entrar en vigor el 2023, però els eurodiputats i els governs dels Estats membre hauran d'acordar abans un text comú. Les negociacions estan previstes que s'iniciïn el primer semestre del 2022 i aniran dirigides per França, que assumirà la presidència rotatòria de la UE.