Aragonès i Colau es trobaran amb Felip VI pel 250è aniversari de Foment

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb el Rei, Felip Vi







El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistiran dilluns que ve a l'acte de lliurament de les medalles commemoratives dels XIV Premis Carles Ferrer Salt en el marc del 250è aniversari del Foment del Treball, al qual també hi anirà el Rei Felip VI, han informat fonts de Presidència de la Generalitat a Europa Press.





L'acte se celebrarà a les 19.30 hores al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i comptarà també amb la presència de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i amb els presidents de València, Ximo Puig; d'Illes Balears, Francina Armengol; i d'Aragó, Javier Lambán. A més, el president de la Generalitat, que farà un discurs durant l'acte, estarà acompanyat pel conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.





Fonts de Presidència han assegurat que Aragonès assistirà perquè consideren "rellevant per al país" que una organització com Foment compleixi 250 anys, perquè és un acte organitzat per la patronal catalana i no per la Casa Reial, i perquè hi van també Puig i Armengol, amb qui el president català està intentant enfortir la relació entre Catalunya, el País Valencià i les Balears.





A més, han recordat que el criteri utilitzat pel president de la Generalitat des que va ser investit és no assistir a cap acte organitzat per la Casa Reial, però sí que participa en qualsevol acte organitzat per un altre actor que consideri important per a Catalunya independentment de si va o no Felip VI.





"El president és el president de Catalunya i, per tant, la presència del monarca no pot condicionar-lo", han argumentat les fonts ja citades, que insisteixen que el cap de l'Executiu català ha d'anar a qualsevol acte que consideri que ha d'estar. Aragonès i el Rei ja han coincidit en diversos actes des que va començar la legislatura, com en un acte durant les Jornades del Cercle d'Economia i al sopar i la inauguració del Mobile World Congress (MWC).