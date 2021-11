Illa creu que el Govern és un "irresponsable" en no assistir als fòrums de finançament autonòmic

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha reivindicat aquest divendres que Catalunya estigui al debat de finançament autonòmic i veu una "irresponsabilitat" l'absència del Govern als fòrums en què s'ha abordat aquesta qüestió entre el Govern central i les comunitats autònomes.





Ho ha dit al col·loqui 'Finançament i consens' a la XXVI Trobada d'Economia a S'Agaró (Girona), juntament amb la catedràtica d'Economia, Maria Antònia Monés, i l'economista, Montserrat Colldeforns, on Illa ha assegurat que veu "por de dir les coses com són i molts complexos" al Govern.





"Catalunya no pot no ser-hi. No em sento, per ara, al Govern, però faré tot el que estigui a la meva mà perquè Catalunya estigui" al debat sobre finançament, ha defensat el líder de l'oposició, que ha apostat per reformar el model vigent per dotar adequadament les comunitats autònomes.





Per a Illa, les comunitats autònomes no han de defensar privilegis, però el sistema de finançament ha de tenir mecanismes d'incentius, perquè "el que sigui més audaç i innovador tingui una part més gran".





"Em sembla irritant que els representants de Catalunya no facin ni això, ni defensar el que és nostre", ha insistit, i ha augurat que aquest debat serà difícil, però és optimista sobre això.

Tot i això, creu que els horitzons electorals no ajuden, ni tampoc "les actituds d'algunes formacions polítiques", encara que no ha esmentat quines.





Illa ha defensat que el debat del finançament ha de tenir quatre elements: un repartiment vertical, sobre quant aporta el Govern central i quant les comunitats; un repartiment horitzontal, per a això creu que "ningú ha de tenir privilegis i tothom ha de defensar el que convingui al seu territori"; la cogovernança, i un procés gradual de transició a un nou sistema.





SENSE COMPETÈNCIA FISCAL ENTRE TERRITORIS



El líder socialista ha apostat per un alliberament parcial en el repartiment horitzontal i ha demanat evitar "la competència fiscal entre territoris", que considera que és perjudicial. "No cal tenir por de la cogovernança", ha afirmat Illa, que ha subratllat que s'ha de fer amb criteris de transparència i ha destacat que la pandèmia ha aportat lliçons en aquest sentit.





Preguntat per una possible reforma també del règim foral, Illa ha preferit centrar el debat en el finançament de règim comú, ja que considera que aquest és un debat inajornable perquè "va caducar el 2014".





Ha descartat equiparar Catalunya amb el País Basc, després de ser preguntat per si un règim foral aplicat a Catalunya resoldria el conflicte polític, i ha afegit que aquests plantejaments no són realistes.