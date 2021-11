Carles Sans debuta en solitari amb “Per fi sol” (Borràs)

Quaranta anys són molts i més en el món de l'espectacle on títols, èxits, companyies i aliances solen ser força efímers, per la qual cosa la continuïtat durant quatre dècades de Tricicle constitueix, sens dubte, una veritable excepció. Però tot arriba al final i també aquest trio va aconseguir un punt en què els seus components van arribar a la conclusió que la seva feina havia arribat al seu terme. Això no vol dir que aquesta decisió fos el resultat d'una crisi o una ruptura, sinó més aviat la interrupció d'un cicle vital o creatiu, que no tancava opcions de futur.





El teatre Borràs ha reunit una vegada més, almenys durant una nit, els tres components de Tricicle, Joan Gracia, Paco Mir i Carles Sans, encara que ho ha fet de manera diferent de l'habitual: els dos primers, còmodament asseguts a butaques de platea i el tercer, sobre l'escenari per representar durant noranta minuts el seu primer espectacle en què actua com a figura única, el monòleg "per fi sol". Semblarà que qui va estudiar a l'Institut del Teatre -on va conèixer els seus altres dos companys-, ha treballat a pistes, escenaris, platós i fins i tot al carrer, ho tenia tot molt fàcil, però la realitat és diferent. En primer lloc, perquè Sans ha assumit un rotund canvi de gènere, ja que durant tota la singladura de Tricicle aquest grup va cultivar, amb extraordinària qualitat interpretativa i lluïment, el mim o gestualitat, obviant en qualsevol cas l'ús de la paraula, excepte, en alguns casos puntuals, en què va afegir alguna expressió gutural. I a més perquè, per primera vegada, surt sol davant del públic per desenvolupar un monòleg que és, segons la nostra modesta opinió, possiblement el gènere teatral més difícil de tots.





Carles Sans ha recopilat amb aquesta finalitat una sèrie de fets, detalls, anècdotes i situacions pròpies de la seva vida personal i professional, amb especial referència a la rebotiga de la llarga experiència compartida amb Gràcia i Mir i l'ha enfilat en un text que s'acompanya, quan es dóna el cas, d'imatges connexes projectades sobre una pantalla que exercia de teló. Per descomptat, al llarg de tota la funció Sans acredita la seva llarga experiència i no deixa de moure's per l'escenari d'un extrem a l'altre, gira, dansa i, en definitiva, mou el cos i canvia l'expressió de les cares amb absoluta e ininterrompuda facilitat.





Per fi sol, que ha dirigit José Corbacho, és un espectacle per fer gaudir el públic, que riu moderadament perquè no escolta grolleries -tot i que Sans utilitza alguna paraula malsonant, bé que d'ús avui comú- o respon amb un somriure complaent i còmplice. Potser resulta, en conjunt, un monòleg una mica llarg, cosa que potser li produirà un cansament excessiu. Cal preveure, a més, que en successives funcions i amb menys nervis, anirà adquirint més facilitat i intentarà evitar el socorregut recurs de ficar les mans a les butxaques. En tot cas, és una experiència no exempta de risc, però que demostra les versàtils capacitats interpretatives de Carles Sans .





I, en fi, només ens resta afegir que l'estrena va ser una funció de luxe, amb assistència de nombrosos famosos que van passar per l'obligat “photocall”, cosa que al petit vestíbul del Borràs va obligar els companys fotoperiodistes a fer puntes de coixí. Per fi sol Carles Sans? Atesa la gent que el va acompanyar aquella nit, no es diria.