Detinguts dos lladres després d'una persecució "de pel·lícula" per les teulades de Montblanc

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos presumptes lladres després d'una persecució per les teulades de Montblanc (Conca de Barberà) en la qual un dels agents va precisar atenció sanitària després de ser agredit, segons informa el cos d'emergències.





El jutge els ha deixat en llibertat amb els càrrecs d'un robatori amb força en domicili pels dos i el d'atemptat contra agent de l'autoritat per al presumpte agressor. Es tracta de dos joves de 24 i 25 anys, de Reus (Baix Camp) i amb nombrosos antecedents policials.





Un veí de Montblanc, ahir dijous al migdia, va veure entrar dos subjectes per una finestra en un domicili del carrer Santa Coloma de Queralt i va alertar els Mossos, tal com ha avançat l'emissora de ràdio EFMRF. En veure les patrulles, els dos joves van fugir per les teulades, encara que els agents els van perseguir igualment per allà fins que els van interceptar.





Per evitar la seva detenció, un dels dos va agredir un agent, que va precisar atenció sanitària. Els Mossos van recuperar joies, diners i objectes de valor robats al domicili i també van confiscar una navalla.