Aquestes són les línies de bus afectades aquest diumenge a Barcelona per la cursa Jean Bouin

Un total de 33 línies de bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) quedaran afectades aquest diumenge a Barcelona per la 98a cursa Jean Bouin, per la qual cosa es recomana l'ús del Metro en aquells desplaçaments al voltant dels llocs per on passa, ha explicat l'operador metropolità en un comunicat aquest divendres.





Les línies que veuran alterat o limitat el seu recorregut mentre es desenvolupin les proves esportives, de les 8.30 a les 14 hores, són: D20, D50, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 7, 13, 19, 21, 22, 24, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 63, 65, 67, 79, 120, 121, 141, 150 i les rutes vermella i blava del Barcelona Bus Turístic.





Les línies 13, 150 i la ruta vermella del Bus Turístic es veuran afectades des de dissabte a partir de les 15 hores fins diumenge a les 14 hores, aproximadament.