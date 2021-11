Telefónica llença Fusión Digital Pymes

Arxiu /@EP





Telefónica ha presentat aquest divendres la seva proposta més completa per a la digitalització de tota mena de pimes. Fusión Digital Pymes posa a la disposició de les empreses d'un màxim de 250 empleats (2.927.231 pimes segons la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa) un complet catàleg de més de 40 solucions de TI perquè puguin aprofitar els avantatges de la digitalització, créixer i ser més productives, ha explicat la companyia en un comunicat.



Com ha assenyalat Javier Vizcaíno, director de la unitat de Negoci de Pimes a Telefónica España, “Estem davant un canvi de paradigma motivat per la tecnologia, una autèntica revolució digital que no ha de deixar a ningú enrere. Fusión Digital Pymes aborda aquesta situació millorant els processos i infraestructures de les pimes perquè siguin més rendibles, competitives i eficients quant a solucions de comunicacions, de seguretat, en el núvol i en el lloc de treball digital”.



“Parlem d'una solució personalitzable. Una proposta a mida, flexible i escalable de productes, serveis i infraestructures que digitalitza a totes les empreses independentment de la seva grandària, activitat o grau de maduresa tecnològica. La nostra missió a Telefónica és acompanyar i assessorar les pimes en tot el procés de transformació perquè totes tenen dret a la digitalització”, ha afegit Javier Vizcaíno.



D'acord amb l'empresa, Telefónica posa a la disposició de les pimes, siguin clients o no, les solucions que fins ara només estaven utilitzant les grans empreses i ho fa agrupant-les entorn de tres aspectes: digitalització de les infraestructures de l'empresa, eines que milloren la productivitat de l'empleat i solucions que digitalitzen els processos de negoci.

Les infraestructures per a l'empresa: La proposta de Telefónica parteix d'una solució de comunicacions completa amb connectivitat fixa i mòbil i una centraleta de veu, que es complementa amb serveis cloud i solucions de ciberseguretat que proporcionen assessorament a través del Centro de Seguridad Pyme, així com formació i conscienciació sobre la importància de la política de ciberseguretat per als empleats. Tot això per a garantir que la informació crítica de negoci sigui accessible i segura, ja que el 70% dels ciberatacs es dirigeixen a petites i mitjanes empreses.

Telefónica ha explicat que "enquadra aquest llançament en una declaració de principis per a impulsar la digitalització del sector empresarial sense deixar a ningú ressagat i posant a la disposició de totes elles la tecnologia core d'una empresa digital, basada en la connectivitat, les solucions de ciberseguretat, el cloud i la digitalització dels llocs de treball".