​Felipe Campos: “Cal abordar la recuperació des del diàleg i les aliances entre empreses i administracions”

Felipe Campos a la seva intervenció a la XXVI Trobada d’Economia de S’Agaró.





Felipe Campos, conseller delegat d'Aigües de Barcelona, ha participat a la taula sobre Projectes per un nou model econòmic, moderada per Pere Navarro, Delegat del Consorci de Zona Franca de Barcelona ( CZFB), a la XXVI Trobada d’Economia de S’Agaró, celebrada aquests 25 i 26 de novembre a aquesta localitat gironina, per tal d’abordar els principals els reptes de la recuperació i reconstrucció econòmica després de la pandèmia.





Campos, qui ha compartit taula amb Josep Maria Campistol, Director de l’Hospital Clínic de Barcelona, David Nogareda, President d’Hipra, Tobías Martínez, CEO de Cellnex i Antoni Llardén, President Enagas, ha remarcat que per impulsar la recuperació econòmica i social, “Aigües de Barcelona vol construir, mitjançant aliances amb les diferents administracions locals, un model de gestió de l’aigua que contribueixi a la transició ecològica cap a un model més sostenible, resilient i inclusiu que millori la qualitat de vida i protegeixi les persones, especialment les que estan en situació de vulnerabilitat”.





Campos assegura que cal apostar pel pacte social





Per tal d’assolir aquest compromís, “la companyia aposta per un pacte social basat en tres eixos: la solidaritat, per tal de no deixar ningú enrere; l'ocupació de qualitat, invertint en formació, en desenvolupament de talent i en ocupabilitat per a persones en situació de vulnerabilitat; i la reconstrucció verda, alineant-se amb accions de la Unió Europea com els fons europeus del programa Next Generation o el Pacte Verd Europeu.”





En aquest sentit, Felipe Campos ha indicat que “les aliances i el diàleg continu són fonamentals, atorgant un paper essencial a l'empresa com a part de la solució, sempre dins del marc d'actuació establert per l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, i amb la mirada posada en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Ja no és moment de l’storytelling, sinó de l’storydoing. Els ODS necessiten tangibles”.