L'OMS alerta que la nova variant 'Omicron' podria comportar "més risc de reinfecció"

Cèl·lula infectada amb Covid-19 @ep





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha nomenat 'Omicron' la nova variant B.1.1.529, identificada per primera vegada a Sud-àfrica, i ha advertit que podria comportar un "més risc de reinfecció", segons les primeres evidències científiques preliminars.





A la reunió celebrada aquest divendres, el Grup Assessor Tècnic sobre l'Evolució del Virus del SARS-CoV-2 de l'OMS ha qualificat aquesta variant com "de preocupació", ja que "presenta un gran nombre de mutacions, algunes de les quals són preocupants".





L'OMS defineix una variant "de preocupació" quan s'ha demostrat que està associada a un o més dels canvis següents: augment de la transmissibilitat o canvi perjudicial a l'epidemiologia de la covid-19; augment de la virulència o canvi en la presentació clínica de la malaltia; o disminució de l'eficàcia de les mesures socials i de salut pública o de les proves diagnòstiques, les vacunes i els tractaments disponibles.





"Les proves preliminars suggereixen un risc més gran de reinfecció amb aquesta variant, en comparació d'altres que també són de preocupació", indiquen els experts de l'OMS.





LOCALITZADA A SUD-ÀFRICA AQUESTA SETMANA





D'acord amb l'informe de l'organisme sanitari internacional de les Nacions Unides, aquesta variant es va notificar per primera vegada a l'OMS des de Sud-àfrica el 24 de novembre, mentre que la primera infecció confirmada per aquesta variant de la qual es té constància procedeix d'una mostra recollida el 9 de novembre.





"Les últimes setmanes, les infeccions han augmentat considerablement, coincidint amb la detecció de la variant B.1.1.529. El nombre de casos d'aquesta variant sembla estar augmentant a gairebé totes les províncies de Sud-àfrica", explica l'OMS.





Segons les primeres troballes al laboratori, aquesta variant no compta amb un dels tres gens diana (el que s'anomena abandó del gen S o fallada de la diana del gen S) i, per tant, l'OMS considera que la PCR "pot utilitzar com a marcador d'aquesta variant, en espera de la confirmació de la seqüenciació".





Tot i això, els experts mostren la seva preocupació argumentant que podria tenir més transmissibilitat que les variants anteriors com la Delta: "Utilitzant PCR, aquesta variant s'ha detectat a un ritme més ràpid que les anteriors onades d'infecció, cosa que suggereix que aquesta variant pot tenir un avantatge de creixement”.





LA UE COMENÇA A "VETAR" VOLS





Davant l'aparició d'aquesta nova variant, els països de la Unió Europea es disposen a prohibir els vols amb sortida o destí a Sud-àfrica i sis països africans més per por que es propagui per aquestes rutes. Les restriccions afectaran Sud-àfrica, Botswana, Esuatini, Lesotho, Namíbia, Moçambic i Zimbabwe i s'aplicarà "durant catorze dies", de moment.





La decisió ha coincidit aquest divendres amb el primer cas confirmat a Europa d'un pacient contagiat amb la nova variant 'Omicron'. Es tracta d'una dona belga amb símptomes de coronavirus que va tornar d'un viatge a Egipte fa 15 dies.