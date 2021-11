Ciutats i pobles espanyols reben el Nadal amb la seva encesa de llums

Encesa de llums nadalenques a Gavà, Barcelona @Catalunyapress





Les principals ciutats espanyoles han triat aquest 26 de desembre com la data per donar el tret de sortida al Nadal, encara que altres localitats, com Vigo o Barcelona, ja es van avançar a la tradicional encesa de llums nadalenques, que molts ajuntaments han fet coincidir amb el conegut 'black friday' que se celebra el darrer divendres de novembre.





La ciutat de Madrid s'ha vestit de Nadal després que l'alcalde, José Luis Martínez-Almeida, hagi inaugurat els llums que encendran la capital totes aquestes festes, després d'un compte enrere des de la Plaça d'Espanya que deixa a la ciutat 11 milions de bombetes, 6.700 cadenetes i 13 grans avets.









La ciutat ha estat il·luminada amb 25 nous emplaçaments de la ciutat, arribant fins a un total de 232 zones. Per això, el Consistori ha dedicat un pressupost de 3,6 milions d'euros, un 11% més que l'any passat, ja que es concep aquest enllumenat nadalenc com "el de la reactivació".





A més, els 11 milions de bombetes són de tecnologia led, tal com estableix el contracte. Com en anys anteriors, l'enllumenat compta amb propostes d'artistes, dissenyadors i especialistes de prestigi.





En total, són 25 els carrers de la capital que llueixen nous dissenys, entre els quals destaquen Gran Via, Montera, Preciados, Fuencarral i Narváez. A més, s'incrementen els motius tradicionalment nadalencs. Hi haurà gairebé 6.700 cadenetes, cosa que equival a uns 147 quilòmetres, 118 cirerers i 13 grans avets lluminosos.





Una altra de les grans novetats d'aquest any arriba la incorporació al llistat d'emplaçaments de la nova plaça d'Espanya, la il·luminació de la qual es converteix en un nou focus d'atracció. Allà hi llueix un avet de 18 metres d'alçada i 1,5 tones de pes adornat amb 800 boles, 200 caramels i 27.000 punts de llum. A més, a la mateixa plaça es pot gaudir d'un pessebre lluminós gegant amb figures de més de dos metres d'alçada.





Sevilla també ha encès aquest divendres a la nit la seva il·luminació nadalenca en més de 280 carrers i places, arrencant a més el programa d'activitats nadalenques amb dos concerts a l'arquillo de l'Ajuntament, cap a l'Avinguda de la Constitució, de cançons nadalenques i música de cinema que estan protagonitzats per la Banda Simfònica Municipal i per la Banda de Música Nostra Senyora de Sol.





Per la seva banda, la periodista María Casado ha estat l'encarregada d'inaugurar el Nadal a la ciutat de Màlaga . "Posarem llum no només al Nadal, sinó a la vida", ha dit la presentadora.





Prop de mig miler de carrers, places i glorietes de la ciutat comptaran aquest any amb enllumenat nadalenc. El carrer Larios viu novament el seu 'Bosc del Nadal' i recupera els espectacles de llum i so que l'han situat entre les ciutats europees preferides per visitar en aquestes dates.





Un vídeo maping a la torre motxa de la Catedral i la nova il·luminació de carrer Sant Joan, l'Albereda, la plaça de la Marina o el Passeig del Parc són algunes de les novetats d'aquest any a les zones emblemàtiques. Això no obstant, les activitats estaran subjectes a la normativa que marquin les autoritats sanitàries amb relació a la pandèmia per la COVID.





També l'alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha donat aquest divendres el tret de sortida per a la celebració del Nadal a Huelva amb l'encesa de gairebé 2,5 milions de punts de llum 'led', en una cerimònia d'inauguració convertida en una festa, carregada de música.





ARBRE DE 18 METRES D'ALÇADA





La ciutat de Lleó ha presenciat l'encesa de les llums a l'avinguda Ordoño II, un dels 1,4 milions de punts de llum per tota la ciutat amb 93 watts de potència total instal·lada a més de 70 carrers. Entre ells, destaca l'arbre de 18 metres d'alçada que lluirà a la Plaça Major, mentres que a la Plaça de la Regla es podrà veure una caixa de cinc metres i dos pins adornaran les places de Sant Isidor i de Sant Marc.





La il·luminació nadalenca de l'Ajuntament de Lleó es completa amb tres paraigües a la plaça Torres de Omaña, dos al Cid a més de 27 arbres repartits per diferents punts.





Per part seva, l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz ha avançat aquest any la il·luminació nadalenca i ha activat aquest divendres la il·luminació de la ciutat, que comptarà amb 286 arcs repartits per 35 carrers i places, així com llums led en 210 arbres i 137 figures com les que adornaran la façana de la Casa Consistorial, Villa Suso o el quiosc de La Florida.





Per segon any consecutiu, la Verge Blanca acollirà una bola gegant que aquest any permetrà el pas de persones pel seu interior i que es complementarà amb una segona esfera més petita a la plaça de l'Arca.





A Toledo, la seva alcaldessa, Milagros Tolón, ha inaugurat la il·luminació artística del Nadal, en un acte que ha comptat amb música en directe, sorpreses i nombrós públic familiar. Aquest any s'hi han instal·lat més d'un milió de punts de llum, 224 arcs, cinc rètols lluminosos, 30 arbres i cinc pins de grans dimensions.





A més, la il·luminació compta amb novetats com els 20 arcs instal·lats a l'Avinguda de la Reconquesta amb 80.000 punts de llum, o les nogueres ubicades als ponts d'Alcántara i San Martín, mentre que a la Porta de Bisagra s'ha optat per un gran arbre de Nadal il·luminat en tons daurats i vermells, segons ha informat el Consistori toledà en nota de premsa.





La ciutat de Daimiel (Ciudad Real), entre altres iniciatives, ha convocat el XI Concurs d'Ornamentació i Il·luminació de façanes a les categories d'habitatges unifamiliars i de comunitats de veïns, amb objectiu de promoure l'ornamentació i il·luminació a la localitat i fomentant la participació veïnal.





També Mèrida ha encès la seva il·luminació nadalenca amb què comença el període de Nadal i ho ha fet acompanyant-lo amb música a la Plaça d'Espanya, on s'han congregat nombrosos veïns.





I com esmentàvem a l'inici, ciutats com Vigo o Barcelona s'havien avançat. Però altres pobles de la província de Barcelona sí que van encendre els seus llums nadalencs aquest divendres dia 26. Van ser els casos, entre altres, de Gavà o Castelldefels.