La justícia europea rebutja la immunitat de Puigdemont perquè les euroordres estan suspeses

Carles Puigdemont @EP





La justícia europea ha negat la immunitat com a eurodiputat a Carles Puigdemont perquè les euroordres de detenció contra ell estan suspeses. Aquesta va ser la mesura cautelar que va demanar el seu equip jurídic després de detenir-lo el 23 de setembre passat a l'aeroport d'Alguer, Sardenya. Però el Tribunal General de la Unió Europea entén que les euroordres contra l'expresident català i els seus exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín estan suspeses.





Així, des del Tribunal General consideren que precisament la detenció de Puigdemont a Itàlia indiquen això mateix. "Lluny de demostrar l'existència d'un perjudici greu i irreparable", aquests fets mostren el contrari perquè l'expresident va ser posat en llibertat l'endemà ateses les consideracions "que figuren a la primera interlocutòria de mesures provisionals i suspensió del procediment d'execució de la ordre de detenció europea".





Per tant, el vicepresent del Tribunal General assenyala que les autoritats judicials "no tenen intenció d'executar les ordres de detenció europees" que anaven dirigides a Puigdemont, Ponsatí i Comín. Amb això, no necessiten immunitat ja que “no corren el risc de ser lliurats a les autoritats espanyoles en aquesta fase ”.





D'altra banda, el vicepersent del Tribunal General ha indicat al Tribunal Suprem que "en virtut del principi de cooperació lleial", les autoritats nacionals han de tenir en compte la suspensió de l'euroordre.





PUIDGEMONT CREU QUE LA INTERLOCUTÒRIA DEL TGUE QUE RATIFICA LA SUSPENSIÓ ÉS "VINCULANT"





Per part seva, l'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha assenyalat que la decisió del Tribunal General de la Unió Europea ratifica que les euroordres contra ell i els exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí estan suspeses per imperatiu legal, i recorda que aquesta suspensió és “vinculant”.





"El vicepresident del TGUE explica que les euroordres no són executables perquè estan suspeses i aquesta suspensió és vinculant. Per imperatiu legal. És senzill d'entendre", ha dit en un tuit aquest divendres, recollit per Europa Press, en què adjunta una captura del interlocutòria del TGUE en què fa referència a aquestes qüestions.





El TGUE ha rebutjat aquest divendres tornar de manera cautelar la immunitat europarlamentària de l'expresident català, malgrat la recent detenció a Itàlia, perquè considera que la seva euroordre està suspesa a tota la UE mentre la justícia europea resol la qüestió prejudicial del jutge instructor de la causa del procés, Pablo Llarena.