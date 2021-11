El Govern, "preocupat" per la variant Omicron del Covid-19

@EP





La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha afirmat aquest dissabte estar "preocupada" per la nova variant del Covid-19, Omicron, encara que ha assegurat que de moment no s'han detectat casos sospitosos a Catalunya.









En una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press, Cabezas s'ha mostrat partidària d'estudiar "les properes setmanes" el comportament de la vacuna davant aquesta nova variant i ha cridat la ciutadania a vacunar-se, a controlar la interacció social i a aplicar les mesures de seguretat sanitària.





Ha explicat que la variant Omicron és preocupant per la seva facilitat per mutar en un tipus de proteïna concreta que permet al virus entrar a la cèl·lula, però també ha destacat que és una variant fàcilment detectable, "un avantatge per al seu seguiment" .





Després que el Govern suspengués l'obligatorietat de presentar el passaport Covid --almenys aquest cap de setmana-- pel col·lapse de la pàgina web que permet descarregar-lo, ha dit que dilluns es reunirà la Comissió Delegada en matèria de Covid-19 per analitzar la situació i “prendre una decisió”.





Preguntada per si el certificat pot caducar, ha explicat que " pot ser no vàlid si hi ha hagut canvis de situació o de normativa " per part de la Unió Europa, però que davant d'aquesta situació l'usuari només ha de descarregar el document una altra vegada.





EL GOVERN NO ESTUDIA APLICAR NOVES MESURES



També ha assegurat que el Govern, "ara per ara, no s'està plantejant" aplicar noves mesures i restriccions davant l'augment d'hospitalitzacions els últims dies com a conseqüència de l'augment dels indicadors epidemiològics i a poques setmanes de Nadal.





També s'ha mostrat partidària d'esperar i estudiar el comportament d'aquesta nova onada de contagis a Catalunya, i ha defensat que la intenció del Govern és evitar decretar noves restriccions.