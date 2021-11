Policies i Guàrdies Civils es neguen a treballar desprotegits amb la reforma de la Llei Mordassa

Policies Nacionals durant una manifestació @EP





Aquest dissabte, els sindicats policials tornen a sortir al carrer per manifestar-se contra la reforma de la Llei 4/2015 de Seguretat Ciutadana, comunament coneguda com a Llei Mordassa. I és que tal com us explicàvem a Catalunyapress després de parlar amb Jucil, JUPOL i SAPOL, els agents creuen que és una reforma que els deixa desprotegits a ells i també a la ciutadania.







Així, Pablo Pérez, portaveu de JUPOL, va parlar amb aquest mitjà sobre el fet que amb aquesta reforma una manifestació pugui ser "espontània" i no s'hagi de comunicar a la Delegació del Govern. Va explicar que "si no hi ha un comunicat de les concentracions, la Policia no pot preparar un dispositiu a nivell de protecció per si es converteix en violenta". Per tant, no tindrien "la capacitat de reaccionar per poder restablir l'ordre públic, cosa que suposaria un risc per a policies i evidentment per a la resta de ciutadans".









El que també seria un risc per a ells, indiquen des dels sindicats policials, seria treballar sense materials antiavalots. Quan han de dissoldre manifestacions violentes, asseguren que intenten de totes les formes possibles aconseguir-ho abans de fer ús de les polèmiques pilotes de goma. A més, quan les disparen saben que primer han de donar a terra, perquè l'objectiu no és ferir ningú sinó dissoldre persones violentes. Però creuen que, malgrat no haver de fer-les servir sovint, retirar-les, que és el que vol fer el Govern central, els deixaria més desprotegits encara.





"Les autoritats competents hauran de desenvolupar protocols específics, d'acord amb els estàndards internacionals, sobre l'ús de la força i la utilització de material antiavalots amb vista a utilitzar sempre els mitjans menys lesius per a les persones i evitant aquells que causin lesions irreparables", indica una de les esmenes que PSOE i Unides Podem van pactar durant la negociació de la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana.





Així doncs, encara que no en quedaria prohibit l'ús, haurien de tenir en compte que han de deixar d'usar mitjans que "causin lesions irreparables". De fet, a Catalunya les poden fer servir Policia Nacional i Guàrdia Civil, però no Mossos d'Esquadra. Aquests últims poden utilitzar ara bales de foam.







Segons La Razón, alguns policies es pensarien si seguir en la seva unitat en cas que els retiressin els materials antiavalots. Així ho ha advertit un agent, que representa molts altres que des de les 11:30h d'aquest dissabte es concentren a la Puerta del Sol de Madrid.





En aquesta línia, Jordi Rodríguez, portaveu de SAPOL, explicava a Catalunyapress que “si el policia no pot treballar d'una manera segura, és difícil que pugui protegir el ciutadà”. Per això, des de Jucil criden tothom a participar en aquesta protesta. “Us esperem a la Puerta del Sol de Madrid. En joc, l'Estat de Dret, la seguretat i protecció de tots els ciutadans i la integritat de les FCSE”, escrivien en un tweet recollit per aquest mitjà. Des de Jusapol afegeixen: “Ens afecta TOTS: FCS i SOCIETAT”.