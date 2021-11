La policia abat un noi que amenaçava la seva mare amb un ganivet

Un cotxe de la Policia @EP





Agents de la Policia Nacional han abatut aquest divendres a la nit un jove d'uns 21 anys que es va abalançar amb un ganivet contra els efectius que van anar a casa seva a Puente Vallecas per atendre la trucada d'auxili de la seva mare per amenaces.





Els fets ses van produïr cap a les 21.30 hores en un domicili del carrer San Claudio, al barri de Palomeras Sud-oest, segons han informat a Europa Press fonts de la Prefectura Superior de Policia de Madrid.





La mare del noi va alertar el 091 davant les amenaces amb una arma blanca que la família estava rebent per part del seu fill. Hi van anar agents de seguretat ciutat per intentar que l'home deposés la seva actitud.





En un moment donat, el noi es va abalançar sobre els agents amb un ganivet i va intentar atacar-los. Els policies van fer ús de la seva arma reglamentària per repel·lir l'agressió.





Com a conseqüència dels trets, el jove va patir diverses ferides per arma de foc localitzades en abdomen, braç esquerre, cama esquerra i canell dret, segons han informat a Europa Press fonts d'Emergències Madrid.





Quan els sanitaris del Samur-Protecció Civil van arribar al lloc van trobar el jove amb baix nivell de consciència i poc després va entrar en parada cardiorespiratòria. Després de més de 30 minuts de maniobres de ressuscitació cardiopulmonar avançada, van confirmar la seva mort.





A més a més, els familiars de la víctima van haver de rebre assistència psicològica a causa de l'estat d'ansietat que els van provocar els fets.