Mor als 42 anys Florin Opritescu, actor de 'Mar de Plástico'

L'actor Florin Opritescu en una foto penjada al vostre compte d'Instagram /@florin_opritescu





Florin Opritescu, actor romanès famós pels seus papers en sèries com Mar de Plástico, ha mort als 42 anys a causa d'una leucèmia. Han estat els seus companys de professió els qui han donat a conèixer la notícia al món mitjançant els missatges d'afecte cap a ell i els seus familiars que han compartit a les xarxes socials.





Opritescu va néixer a Romania el 1979, però es va mudar a Espanya l'any 2000. Tot i que va començar treballant com a cuiner, després es va iniciar al món de la interpretació. Des de llavors, a més d'en Mar de Plástico, va aparèixer en sèries com Caront o La Unitat . A més, va participar en pel·lícules com Dos a la carta, Pla de fugida o El Quadern de Sara.





Fa un any se li va diagnosticar una leucèmia que, fa uns mesos, va anunciar que patia però començava a superar . "Vaig estar lluitant contra aquesta malaltia... i el vaig guanyar, com no podia ser d'una altra manera". Des de llavors estava immers en un tractament de recuperació. Tot i això, sembla que aquesta malaltia ha estat la causa de la seva mort.